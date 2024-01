Charlie Sheen podría obtener la custodia exclusiva de sus hijos gemelos con Brooke Mueller (ARCHIVO)

Charlie Sheen podría convertirse en el único tutor legal y físico de sus hijos gemelos si su ex esposa, Brooke Mueller, no supera un test antidrogas. Esta es la conclusión de una orden de emergencia emitida por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles esta semana, que colocaría al actor de Two and a Half Men en una posición de mayor responsabilidad paterna los últimos dos de sus cinco hijos.

Según los documentos revelados por Entertainment Tonight, la ex pareja llegó a un acuerdo en agosto de 2023 tras los supuestos abusos de sustancias y alcohol en los que recayó la actriz en los meses de junio y julio del mismo año. Según el pacto, Sheen recibiría la custodia completa de manera inmediata “en caso de que Brooke dé positivo en las pruebas de drogas o alcohol... o vuelva a recaer” en su adicción.

Además, Mueller deberá someterse a pruebas periódicas con la frecuencia requerida por su oficial de libertad condicional, y deberá hacerlo también dentro de las 24 horas después de recibir una solicitud escrita por parte de Sheen o su representante legal, hasta que los niños, Max y Bob, de 14 años, cumplan la mayoría de edad o se gradúen de la escuela secundaria.

El pacto refleja la gravedad de la situación, ya que cualquier prueba que la actriz de 46 años pierda “se considerará una prueba positiva”. Incluso, en caso de este resultado adverso a las pruebas, la custodia con derecho de visita de Mueller con sus hijos finalizará de manera inmediata.

Aunque las estipulaciones se acordaron en agosto de 2023, no fue hasta este 18 de enero que la orden de emergencia recibió la firma y estampilla legal del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

Esta orden judicial llega después de que el propio Sheen revelara a la revista People que está adoptando una vida de “padre soltero” de sus hijos menores, reconociendo la ausencia de Brooke Mueller mientras lidia con problemas personales. “He estado criando a mis hijos de 14 años”, dijo. “Su madre ha estado intentando resolver algunas cosas por su parte, así que ahora mismo no está demasiado presente”.

El humorista estuvo casado con la actriz Brooke Mueller desde 2008 hasta 2011. Comparten a sus hijos gemelos Max y Bob, de 14 años.

El humorista también es padre de Cassandra Jade Estevez, de 39 años, que comparte con una ex novia del instituto; y Lola y Sami Sheen, de 18 y 19, respectivamente, que comparte con la actriz estadounidense Denise Richards. Posteriormente, Charlie estuvo casado con Brooke Mueller desde 2008 hasta 2011.

A sus 58 años, Charlie Sheen parece estar encontrando el camino a la redención y a una nueva etapa en su vida. Tras haber tenido un reciente altercado con su vecina en vísperas de la Navidad, el protagonista de Anger Management está decidido a reparar su polémica reputación, ya que está considerando hacer un regreso actoral de cara al 2024 después de años de abuso de sustancias y arrebatos públicos.

Con casi seis años de sobriedad y evitando activamente los conflictos, el actor de cine y televisión manifiesta un sólido objetivo: volver a ser “respetado en Hollywood”. Así lo informaron recientemente fuentes privilegiadas al Daily Mail, afirmando que Sheen está dispuesto a evitar cualquier drama en medio de su batalla judicial en curso contra su vecina, de nombre Electra Schrock.

Sin embargo, a pesar de la gravedad del incidente y de previos desencuentros con la mujer, Sheen parece estar enfocado en su bienestar personal y profesional, según declaraciones de personas allegadas. “Charlie es feliz y no está estresado por el incidente con su vecina. Confía en lo que la policía y el tribunal han hecho hasta ahora”, declararon al medio británico.