Charlie Sheen fue agredido por su vecina: intentó estrangularlo en su propia casa y quedó arrestada

La estrella de “Two and a Half Men” viene siendo víctima de constantes acciones en su contra por parte de la mujer de 47 años. En las últimas horas, el actor tuvo que llamar al 911

Pese a haber dejado atrás sus escándalos, la polémica sigue persiguiendo el día a día de Charlie Sheen. En un episodio insólito, el actor conocido por su controversial vida fuera de los sets de filmación se convirtió en víctima de una violenta agresión dentro de su propia residencia en Los Ángeles.

Según reportes de TMZ, la Policía acudió en su auxilio para separarlo de su vecina, Electra Schrock, quien forzó la entrada intempestivamente con el único objetivo de atacarlo.

Tras responder a una llamada de emergencia al 911 el pasado miércoles, la Policía de Los Ángeles se encontró con un extraño escenario de violencia entre vecinos. El altercado tuvo lugar cuando el protagonista de “Two and a Half Men” abrió la puerta de su casa al oír ruidos en el exterior y fue sorprendido por una vecina.

La mujer, de 47 años, procedió a atacar al actor intentando estrangularlo y llegando, incluso, a desgarrar su camisa. Luego, según indican, regresó a su vivienda.

Pese a que el incidente pudo haber tenido un fatídico final, los paramédicos que asistieron al lugar determinaron que no era necesario trasladar al actor de 58 años a un centro médico, ya que no resultó herido de consideración.

Schrock fue arrestada por el cargo de agresión con un arma letal, indicó el Departamento de Policía del condado Los Ángeles en un comunicado. También fue detenida por el uso de fuerza que probablemente puede causar una lesión corporal y robo en propiedad ajena.

Pero, ¿qué conexión tiene la mujer con el actor, además de la de ser vecinos? Lo cierto es que el incidente deja preguntas sin resolver, pues el comediante aseguró que no entiende las razones que motivaron a su vecina a perpetuar el ataque esta semana.

Según informaron testigos cercanos al medio TMZ, este incidente no es el primero que Sheen tiene con su agresora, a quien acusó de haber arrojado recientemente un líquido pegajoso sobre su automóvil. Una fuente cercana al actor informó que tras ese suceso, Sheen intentó resolver las tensiones hablando con la vecina, con quien acordó superar sus diferencias y “dejar lo pasado en el pasado”.

Sin embargo, ese parece no haber sido el mensaje que entendió la mujer. La situación, que aun está por esclarecerse, parece haber escalado el día previo al ataque de este miércoles, cuando la misma vecina habría tirado basura frente a la vivienda del actor, en un gesto provocativo y de desprecio.

El incidente evidencia una escalada de conflictos vecinales de la que ni los famosos se libran, llevándolos a situaciones extremas como estas en sus vidas.

Hace 12 años, Charlie Sheen salió de “Two and a Half Men” de manera intempestiva y después de una pelea muy publicitada entre él y Chuck Lorre, productor del exitoso show. Al parecer, el tiempo ha limado las asperezas entre ambos personajes y, recientemente se volvieron a reunir en una nueva serie producida por HBO Max.

Se trata de “How To Be a Bookie”, la nueva comedia que reunirá a Sheen y Lorre en la sitcom, y estará encabezada por Sebastian Maniscalco, misma que producirá Warner Bros. Televisión. Su estreno el pasado 30 de noviembre marcó el regreso de Charlie a la pantalla chica.

El artista neoyorquino obtuvo cuatro nominaciones al Emmy por su papel protagonista en Two and a Half Men. Tras su partida, protagonizó Anger Management, que se compuso de 100 episodios y fue transmitida a través de FX. También fue la estrella invitada en The Goldbergs.