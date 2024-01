Qué dijo Britney Spears sobre un posible retorno a la industria musical

La estrella del pop también reveló que ha sido la mente maestra detrás de “más de 20 canciones” de otros artistas en los últimos años, tildándose a sí misma de “compositora fantasma” (Foto: Daily Mail)

El 2024 empezó con dramáticas y reveladoras afirmaciones para Britney Spears. Fiel a su estilo, la princesa del pop continúa disparando afilados mensajes a través de sus usuales publicaciones de Instagram, red social que viene utilizando como una herramienta de desahogo cuando su intención es responderle a alguien, como cuando lo hizo con su ex Justin Timberlake. Este miércoles, Spears inició el año matando las ilusiones de sus fanáticos respecto a su futuro musical.

“Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, expresó la intérprete de “Toxic” con cierto enfado, antes de desvelar un dato desconocido que dejó impactados hasta a sus más fieles seguidores.

“¡Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!”, confesó la artista ante la sorpresa del público, explicando que, pese a haber publicado su autobiografía hace apenas unos meses, “hay muchas cosas que no saben de mí”. Y es que, en los últimos dos años, la pasión actual de Britney pasó de ser el baile y el canto a la escritura y composición musical, ya que la leyenda del pop afirmó que ha sido una “compositora fantasma y sinceramente lo disfruto así”, con más de 20 canciones de su autoría para otros artistas.

Spears inició el año matando las ilusiones de sus fanáticos respecto a su futuro musical al revelar que su alejamiento de los escenarios es definitivo: "¡Nunca volveré a la industria de la música!" (AP Photo)

La rotunda negación de Spears a volver a hacer música propia llegó instantes después de que PageSix haya reportado que los compositores Charli XCX y Julia Michaels fueron reclutados para trabajar en nuevas canciones que podrían formar parte de la próxima entrega discográfica de Spears. Incluso, la revista Rolling Stone confirmó posteriormente la información, agregando que el productor Cirkut y el compositor Jason Evigan también estarían a bordo del proyecto.

Sin embargo, fuentes cercanas a la revista han confirmado el desinterés de la princesa del pop en trabajar en algún material nuevo. Dijeron que, aunque su entorno “está tratando de entusiasmarla con la música”, Britney “no está grabando activamente, pero están haciendo canciones para presentarlas. Nada está cementado o en piedra”.

Tanto Julia Michaels como Jason Evigan, los presuntos involucrados en el posible nuevo álbum de la celebridad, tuvieron participación en la creación de canciones para el álbum “Glory” que lanzó Spears en 2016, así como para la edición de lujo de este en 2020.

El equipo de la princesa del pop “están tratando de entusiasmarla con la música” para convencerla de hacer un regreso (Credit: Photo by MjtAdmedia/AdMedia via ZUMA Wire/REX/Shutterstock)

Otro rumor que enfureció a la cantante de 42 años giraba en torno a su bestseller “The Woman In Me”, que, por primera vez, lanzó luces sobre aspectos desconocidos de su vida, impactando al público a nivel mundial. “La gente también está diciendo que MI LIBRO SE PUBLICÓ SIN MI APROBACIÓN ILEGALMENTE y eso está lejos de la verdad”, escribió enérgicamente. “¿Han leído las noticias de estos días? ¡Estoy tan AMADA y bendecida!”.

Lo extraño del asunto es que Britney parece haberse arrepentido o retractado de sus palabras, al menos en la publicación. Horas después de haber compartido sus enfáticas declaraciones, la madre de dos hijos ha decidido desactivar su cuenta de Instagram hasta nuevo aviso. O, al menos, hasta que las aguas se calmen, como ya ha hecho anteriormente.

Spears, quien en los últimos años atravesó una muy mediática y controvertida tutela por parte de su padre Jamie, ha lanzado dos sencillos en los últimos tiempos: “Hold Me Closer” en 2022, un dueto con Elton John, y “Mind Your Business” junto a will.i.am; siendo el primero el más especial para ella, sin duda alguna. En su libro, la cantante de “Oops! I Did It Again” narró la experiencia de grabar este tema como una mujer en libertad, describiéndola como “fantástica”.

Según PageSix y Rolling Stone, ya se han reclutado compositores para trabajar en nuevas canciones de la próxima entrega discográfica de Britney (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

“No me sentí bien, me sentí genial”, confesó. Sin embargo, ya había mencionado que “seguir adelante con mi carrera musical no es mi objetivo en este momento”. Y continuó con una reflexión: “Ahora es el momento de poner en orden mi vida espiritual, de prestar atención a las cosas importantes, de ir más despacio. Es hora de no ser alguien a quien los demás quieren; es hora de encontrarme a mí misma”.