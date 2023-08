Jamie Foxx habló tras su grave enfermedad: “Fui y volví del infierno”

Jamie Foxx volvió a las redes con fotografías disfrutando del sol y un emotivo mensaje REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

El pasado abril, Jamie Foxx fue llevado de emergencia al hospital en circunstancias que hasta el día de hoy no han sido esclarecidas. Fueron tres meses los que Foxx pasó internado, y durante este tiempo, hubo varios reportes de que su familia se estaba preparando para lo peor. Afortunadamente, el actor de 55 años comenzó a recuperarse y a finales de julio ya se encontraba en su hogar con un semblante bastante sano, asegurando que durante el proceso “fue y regresó del infierno”.

Ahora, Foxx ha regresado a las redes sociales con varias fotografías donde disfruta de un día soleado presuntamente en la playa, pero además, compartió un mensaje donde se ha confesado como “un hombre agradecido” con la vida por salir de su extraña enfermedad y por toda la gente que lo apoyó durante todo el complicado proceso.

“Estás viendo a un hombre que está agradecido... por fin empiezo a sentirme yo mismo... ha sido un viaje inesperado y oscuro... pero puedo ver la luz...”, escribió Foxx en sus redes sociales Foto: Instagram/Jamie Foxx

“Estás viendo a un hombre que está agradecido... por fin empiezo a sentirme yo mismo... ha sido un viaje inesperado y oscuro... pero puedo ver la luz...”, comienza Foxx este breve pero emotivo mensaje donde es evidente que la enfermedad ha quedado en el pasado.

“Estoy agradecido a todos los que me tendieron la mano y me enviaron buenos deseos y oraciones... Tengo que dar las gracias a mucha gente... No saben cuánto ha significado... Se lo agradeceré a todos personalmente... y Por si no lo saben... DIOS ES BUENO... Todo el día todos los días...”, Sentenció Jamie en sus redes sociales.

En las fotos, se puede ver al actor con gafas, playera blanca, un gorro tejido y crocs rojos en la mano, recargado en lo que parece ser una pequeña cabaña playera. Las imágenes que ya acumulan más de 400 mil “me gusta”, también han llamado la atención de varias celebridades, mismas que han compartido mensajes de apoyo al protagonista de Django Unchained.

Jeremy Renner, Tamar Braxton, Octavia Spencer, Larenze Tate y Tina Knowles, madre de Beyoncé, fueron algunas de las figuras que compartieron mensajes de cariño y apoyo a Jamie Foxx. REUTERS/Mario Anzuoni

Hasta el momento, se desconoce la enfermedad que aquejó a Foxx durante todos estos meses. Sin embargo, el actor ha comentado que se le diagnosticó parálisis pero él nunca estuvo paralizado. Todo este proceso se vivió rodeado de un halo de misterio, y es que, en su momento, Foxx confesó que no quería que sus seguidores lo vieran en una situación tan delicada.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre. Quiero que me vean riendo, pasándolo bien, de fiesta, contando chistes, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”.

Jamie Foxx sorprendió a sus seguidores tras publicar un video para dirigirse a sus seguidores luego de superar una condición médica que lo llevó a estar hospitalizado desde el pasado 11 de abril.

Entre lágrimas, Foxx aseguró que está de vuelta y que pronto podrá ser visto volverá a los sets de grabación.

“Si a partir de ahora me ven salir y que de vez en cuando se me salten las lágrimas, es porque ha sido duro. He estado enfermo. Pero ahora vuelvo a estar de pie, así que me van a ver activo otra vez”.

El regreso de Jamie ha llegado antes de lo esperado. El pasado 21 de julio, llegó a la plataforma de Netflix la película El Clon de Tyrone, una cinta de suspenso y comedia donde Foxx interpreta a Slick Charles, un proxeneta que se une a la sexoservidora Yo-Yo (Teyonah Parris) y al narcotraficante Tyrone Fontaine (John Boyega) para resolver el misterio de una organización que está experimentando con seres humanos.

Foxx regresó a la gran pantalla con la cinta "El clon de Tyrone" (Netflix)

La cinta se grabó previó a los problemas de salud de Foxx, pero el actor se encargó de promocionarla en sus redes cuando salió a la luz. Ahora, uno de los siguientes proyectos de Jamie es una nueva adaptación live action de Spawn, el famoso antihéroe creado por célebre dibujante de comics Todd McFarlane.

