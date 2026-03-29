En imágenes: católicos en El Salvador participan de la bendición de ramos para recibir la Semana Santa
Fieles salvadoreños se congregaron en diferentes iglesias del país para participar en la tradicional bendición de ramos, marcando el comienzo de las conmemoraciones religiosas que dan inicio a la Semana Santa en El Salvador
Una procesión religiosa con estatuas de Jesús sobre un burro y otra figura, adornadas con flores y palmas, marca el inicio de la Semana Santa en El Salvador.
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Un sacerdote esparce agua bendita durante la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Un sacerdote esparce agua bendita durante la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
AME8735. NAHUIZALCO (EL SALVADOR), 29/03/2026.- Personas participan en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Personas participan en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Monaguillos participan en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Personas participan en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
AME8737. NAHUIZALCO (EL SALVADOR), 29/03/2026.- Mujeres ofrecen ramos durante las celebraciones del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Personas participan en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
AME8734. NAHUIZALCO (EL SALVADOR), 29/03/2026.- Monaguillos participan en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
ES7001.NAHUIZALCO (EL SALVADOR) 29/03/2026- Personas con instrumentos se preparan para participar en la procesión del Domingo de Ramos en Nahuizalco (El Salvador). Miles de católicos de El Salvador acudieron este domingo a diversas parroquias en todo el país centroamericano para las tradicionales procesiones y misas para la bendición de ramos que preparan la Semana Santa y la Pascua. EFE/Rodrigo Sura
Con la procesión de las flores y la palma se marca el inicio de la temporada más solemne de este tiempo santo.
El Domingo de Ramos, también llamado a veces Sexto Domingo de Cuaresma, es una celebración religiosa en la que la mayoría de las confesiones del cristianismo conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. Foto Secretaría de Prensa.
En la mayoría de las iglesias litúrgicas, el Domingo de Ramos se celebra con la bendición y distribución de ramas de palma o las ramas de otros árboles nativos, que representan las ramas de palma que la multitud esparció frente al Cristo mientras él entraba en Jerusalén. Foto Secretaría de Prensa.
Las palmas en Semana Santa simbolizan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, representando victoria, realeza divina y paz. Utilizadas el Domingo de Ramos, conmemoran el recibimiento con alegría de Jesús por el pueblo, marcando el inicio de la pasión. También se asocian con el martirio y la renovación de la fe.Foto Secretaría de Prensa.
El Domingo de Ramos, los católicos de todo el mundo recibirán ramas de palma en recuerdo de cuando el pueblo judío dio la bienvenida a Jesús en Jerusalén, colocando las palmas delante de Él. Foto Secretaría de Prensa.
Una de las iglesias más importantes para los católicos capitalinos es la del Calvario, en el centro histórico.