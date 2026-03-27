El Salvador se prepara: Una mirada exclusiva a los destinos clave de la Semana Santa
A través de una gira por el occidente del país, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) destaca la evolución de la oferta en el Lago de Coatepeque, Santa Ana y Sonsonate, donde la seguridad y la inversión privada han elevado la ocupación hotelera al 90%
La catedral de Santa Ana, ícono arquitectónico y punto de referencia en el centro histórico de la ciudad.
Propuesta gastronómica de Simmer Town, con una pizza artesanal y bebida refrescante, servidas frente a la catedral de Santa Ana.
Martín Espitia, gerente comercial de Simmer Town, presenta una de las especialidades gastronómicas del restaurante en Santa Ana.
Simmer Town cuenta con sucursales en destinos turísticos como el lago de Coatepeque, donde ofrece su propuesta gastronómica con vistas al entorno natural.
Área de restaurante de Simmer Town en el lago de Coatepeque, con un ambiente moderno.
El restaurante Simmer Town cuenta con un muelle de madera con barandales azules se adentra en las serenas aguas del Lago de Coatepeque, con montañas verdes bajo un cielo azul claro en el horizonte.
Los propietarios de Simmer Town han realizado mejoras en los últimos meses para que el local, con área verde, piscina y zona de arena frente al lago, sea accesible y acogedor para los veraneantes.
Directora de asuntos técnicos de CAMARASAL, Karla Méndez, presidenta de la gremial Leticia Escobar, presidente filial Santa Ana, Gerardo Galdámez, Gerente de mercadeo, Jessica Gonzalez, coordinadora de prensa Marielos Valencia, gerente de comunicaciones, Lea Campos.
Turistas pueden hacer uso del ferry en el lago de Coatepeque para disfrutar paseos y recorridos escénicos durante su visita.
Las lanchas forman parte de las actividades recreativas disponibles para los visitantes en el lago de Coatepeque.
Steven Alvarado, Steven Aguilar y Stephanie Estrada, turistas provenientes de Guatemala.
El restaurante Las Palmeras ofrece experiencias gastronómicas y paseos en el ferry por el lago de Coatepeque, atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros.
Turista disfruta de un paseo en ferry por el lago de Coatepeque, apreciando el paisaje y la oferta turística del destino.
El Restaurante Las Palmeras es uno de los destinos más populares en el Lago de Coatepeque, Santa Ana. Se distingue por su ambiente familiar, acceso directo al lago y actividades recreativas como paseos en ferry y kayak.
Alex González y Leonel González, pioneros en operar el ferry en la zona del lago de Coatepeque desde 2002, han expandido su oferta con el restaurante Las Palmeras y el hotel Buganvillas.
La música de mariachis es parte esencial del ambiente festivo que se vive en la zona del lago de Coatepeque.
Montaje para eventos sociales en la terraza del hotel Buganvillas, con vista panorámica al lago de Coatepeque.
Este bote se transformará en una habitación temática en el hotel, como parte de las nuevas atracciones para los visitantes.
El hotel cuenta con terraza con mesas y sombrillas, ideal para disfrutar de la vista al lago de Coatepeque en un ambiente relajado.
El lugar funciona tanto como hotel como restaurante de primer nivel, siendo un destino popular para eventos corporativos y celebraciones especiales.
Alex González, uno de los propietarios, afirma que el negocio ha crecido en un 50% a través de la seguridad y el incremento del turismo en la zona del lago de Coatepeque.
La artesanía local en Nahuizalco destaca por su colorido y tradición, atrayendo a turistas interesados en cultura y productos hechos a mano.
La turista mexicana Carmen Becerril, especialista en marketing de Nwes Café, aprovecha su visita al occidente para adquirir una cartera elaborada por artesanos de Nahuizalco, apoyando así la economía local.
Coloridos recuerdos artesanales pintados a mano, elaborados por artesanos de Nahuizalco y representativos de la cultura salvadoreña.