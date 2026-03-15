El Paso del Hombre en imágenes: Cruz Roja Salvadoreña coordina la travesía de 230 nadadores

Un total de 230 nadadores asumieron el reto durante la sexagésima edición del “Paso del Hombre”, una prueba organizada por la Cruz Roja Salvadoreña. La actividad, que en esta ocasión rindió homenaje al Dr. Carlos Humberto Henríquez, estuvo centrada en la formación y evaluación de guardavidas a través de una exigente travesía en mar abierto.
El “Paso del Hombre” se consolida como una iniciativa clave para la capacitación de personal especializado. Los guardavidas formados han extendido su experiencia y conocimientos a otras entidades, contribuyendo al principal objetivo institucional: salvar vidas y fortalecer la seguridad en las playas salvadoreñas.
La edición de este año coincide con el 141 aniversario de la Cruz Roja Salvadoreña, reafirmando su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, así como de continuar impulsando la formación de voluntarios que garantizan la seguridad acuática, especialmente durante las temporadas vacacionales.