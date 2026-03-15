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El Paso del Hombre en imágenes: Cruz Roja Salvadoreña coordina la travesía de 230 nadadores

Un ejercicio anual permitió que participantes mostraran habilidades bajo supervisión e incluyó prácticas en aguas abiertas y extracción con apoyo aéreo, como parte de la capacitación institucional para proteger bañistas

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Un total de 230 nadadores asumieron el reto durante la sexagésima edición del “Paso del Hombre”, una prueba organizada por la Cruz Roja Salvadoreña. La actividad, que en esta ocasión rindió homenaje al Dr. Carlos Humberto Henríquez, estuvo centrada en la formación y evaluación de guardavidas a través de una exigente travesía en mar abierto.

Un total de 230 nadadores
Un total de 230 nadadores participaron en la sexagésima edición del Paso del Hombre, organizado por la Cruz Roja Salvadoreña. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
La prueba de natación se
La prueba de natación se dedicó este año al Dr. Carlos Humberto Henríquez, reconocido por su labor en la formación de guardavidas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Participante previo a la actividad.
Participante previo a la actividad. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Todos los aspirantes debieron nadar
Todos los aspirantes debieron nadar 3.000 metros en piscina olímpica para asegurar su preparación física y acceso al evento. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
La Cruz Roja Salvadoreña organizó
La Cruz Roja Salvadoreña organizó el evento enfocado en la formación de guardavidas. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
La prueba consistió en recorrer
La prueba consistió en recorrer 21 kilómetro nadando. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Los nadadores fueron divididos en
Los nadadores fueron divididos en tres grupos para reforzar el carácter formativo del evento. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Los nadadores salen del Puerto
Los nadadores salen del Puerto de La Libertad para llegar a la Playa El Majahual. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
El evento promueve la formación
El evento promueve la formación de voluntarios comprometidos con la seguridad acuática. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Un simulacro de rescate acuático
Un simulacro de rescate acuático incluyó la intervención de un helicóptero de la Fuerza Aérea. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Elementos de Cruz Roja Salvadoreña
Elementos de Cruz Roja Salvadoreña demuestran sus destrezas ante emergencias. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
La extracción de una víctima
La extracción de una víctima desde aguas profundas mostró la coordinación interinstitucional. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
Socorristas brindaron atención prehospitalaria en
Socorristas brindaron atención prehospitalaria en la orilla tras el simulacro de rescate. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El “Paso del Hombre” se consolida como una iniciativa clave para la capacitación de personal especializado. Los guardavidas formados han extendido su experiencia y conocimientos a otras entidades, contribuyendo al principal objetivo institucional: salvar vidas y fortalecer la seguridad en las playas salvadoreñas.

La edición de este año coincide con el 141 aniversario de la Cruz Roja Salvadoreña, reafirmando su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, así como de continuar impulsando la formación de voluntarios que garantizan la seguridad acuática, especialmente durante las temporadas vacacionales.

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