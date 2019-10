En el colegio, sin embargo, consideran que la revisión no fue exhaustiva. “No hicieron las mediciones específicas que nosotros pedíamos, no se clausuraron los lugares donde se presupone que puede haber asbesto y no se hicieron las mediciones tampoco en todo el edificio. Decidimos volver a clases, y sostener la lucha con clases”, dijo a Infobae Camila María Teszkiewicz Novick, vocera del Lenguas Vivas.