Alpha Media compró Canal 7 de Neuquén a Telefe

El empresario Marcelo Figoli

El grupo Alpha Media, liderado por el empresario Marcelo Figoli, continúa su crecimiento y expansión nacional. En las últimas horas, anunció la adquisición de Canal 7 de Neuquén a TELEFE. Así, el dueño de Fenix Entertainment y radio Rivadavia hace su arribo al negocio de la televisión.

De esta manera, uno de los principales conglomerados de medios del país, tendrá a su cargo la administración del negocio y operaciones del canal y podrá mantener en pantalla contenidos emitidos por TELEFE, más allá de la programación local que realice.

Como parte de este desembarco en Neuquén, Alpha Media busca consolidarse como el principal grupo de medios de la provincia. “Vamos a concentrarnos en consolidar el liderazgo del canal en la provincia a través de un lanzamiento de una programación local fuerte y de calidad, vinculando a la señal a las radios, revistas y portales del grupo”, afirmó el empresario.

“El objetivo es seguir creciendo a nivel nacional e internacional, consolidándonos como una plataforma de medios multiaudiencia en donde se generen contenidos de calidad en cada uno de los soportes y canales que conforman nuestro ecosistema informativo y de entretenimientos”, añadió Figoli.

Alpha Media es uno de los principales grupos de medios del país compuesto por las emisoras Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1, LT3 Rosario; además de la revista Newsweek y el portal de noticias NA.

Recientemente, Figoli adquirió Grupo Vía, empresa de comunicación publicitaria con más de 25 años de trayectoria en Argentina y la región, que está especializada en el negocio de la vía pública en el país bajo el concepto estratégico de Comunicación para Públicos en espera y tránsito a través de sus seis unidades de negocios: Subte, Trenes, Outdoor, Shopping, Móvil y retail. A su vez, el empresario es dueño de Fenix Entertainment, una compañía global de entretenimiento y shows con fuerte presencia en Argentina, América Latina y Europa.

En cuanto al mundo del entretenimiento, a comienzos de 2021, Figoli adquirió el Parque de la Costa, el principal parque de diversiones de la Argentina, que permanecía cerrado por la pandemia y atravesaba una complicada situación financiera.

