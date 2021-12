Elon Musk vendió más acciones de Tesla y dejó un mensaje en Twitter: “Estoy pensando en dejar mi trabajo”

El CEO de Tesla, Elon Musk, gesticula mientras visita el sitio de construcción de la Gigafábrica de Tesla en Gruenheide, cerca de Berlín, Alemania, el 13 de agosto de 2021.Patrick Pleul/Pool via Reuters

Elon Musk acompañó otra revelación de que se está deshaciendo de más acciones de Tesla Inc. con un tuit de broma sobre el abandono de sus trabajos. Este jueves se conocieron nuevos números que marcan la alta demanda de trabajadores y el menor interés de las personas en aceptar empleos formales.

El director ejecutivo de Tesla se deshizo de otros 963 millones de dólares en acciones para pagar los impuestos por el ejercicio de otros 2,2 millones de opciones, según los documentos regulatorios del jueves. Ahora se ha deshecho de acciones por valor de 11.800 millones de dólares en cinco semanas.

El hombre más rico del mundo bromeó entonces, un par de horas después de la publicación de los archivos, con que había encontrado una nueva vocación. “Estoy pensando en dejar mi trabajo y convertirme en un influencer a tiempo completo, ¿qué piensan?”, escribió Musk, preguntando a sus casi 66 millones de seguidores qué pensaban de la idea con la sigla en inglés “wdyt” (What do you think?). A continuación, respondió con varios emojis de risa.

Los accionistas y los reguladores no siempre han apreciado el humor en las juergas de Musk en Twitter. Las acciones de Tesla se desplomaron después de que publicara en broma en el Día de los Inocentes de 2018 que la empresa había quebrado. Más tarde, ese mismo año, la Comisión de Valores de Estados Unidos lo demandó por unos tuits en los que hablaba de llevar a Tesla a la bolsa a un precio significativo en la cultura de la marihuana, algo que pensó que divertiría a su entonces novia.

Tesla bajó un 2%, hasta los 983,90 dólares, antes del inicio de las operaciones regulares de este viernes. Las acciones han caído un 18% desde el máximo alcanzado el 4 de noviembre, ya que Musk se ha deshecho de ellas. El mes pasado dijo a sus seguidores de Twitter que se atendría a una encuesta que hizo sobre si debía vender el 10% de su participación en el fabricante de automóviles. Desde entonces, se ha deshecho de más de 11 millones de acciones.

Musk está ahora a unos dos tercios del camino para recortar el 10% de su propiedad directa de acciones. Si el umbral al que se refiere incluye las opciones ejercitables, tendrá que deshacerse de otros 6 millones de acciones aproximadamente.

El CEO de Tesla y Space Exploration Technologies Corp. es la persona más rica del mundo, con una fortuna de 266.000 millones de dólares que ha aumentado en 110.000 millones este año, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

SEGUIR LEYENDO: