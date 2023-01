Cambio de dueños: los empresarios Figoli e Infante compraron la empresa de publicidad Grupo Vía

El empresario Marcelo Figoli

Grupo Vía, una empresa de comunicación publicitaria con más de 25 años de trayectoria en la Argentina y la región, fue adquirida por los empresarios Marcelo Figoli y Juan Manuel Infante. Por su parte, sus actuales propietarios -Silvia Marino, Marcelo Wertheimer y Francisco Martos- mantendrán un porcentaje de las acciones de la empresa.

El empresario Marcelo Figoli, dueño de las empresas Alpha Media y Fenix Entertainment, se asoció con Juan Manuel Infante para comprar la empresa de publicidad que tiene fuerte presencia en centros comerciales, subtes, trenes y pantallas led en distintos puntos de la ciudad, según informaron fuentes de la operación. Aunque no hay una cifra oficial, se estima que la operación se cerró por USD 2 millones.

Desde sus inicios, Grupo Vía se especializó -dentro del negocio de la publicidad en la vía pública- en el concepto estratégico de “comunicación para públicos en espera y tránsito” a través de de sus seis unidades de negocios: subte, trenes, outdoor, shopping, móvil y retail.

“El objetivo de nuestro desembarco es fortalecer la presencia de Grupo Vía en Argentina y toda la región consolidando y ampliando su oferta actual para brindarle a los anunciantes una plataforma de visibilidad con la mayor variedad de soportes y canales”, dijeron Juan Manuel Infante y Marcelo Figoli a través de un comunicado.

Grupo Vía comercializa espacios publicitarios estáticos y audiovisuales en las estaciones de subte

Ambos empresarios cuentan con una amplia trayectoria en generación de espacios de comunicación para marcas y empresas como es el caso de Stadium, una agencia integral de comunicación con más de 15 años en el mercado local y regional que brinda soluciones de estrategia, creatividad y planificación de medios offline y online para diversas industrias y referentes de opinión.

Por su parte, Marcelo Figoli, es dueño de Alpha Media, unos de los principales grupos de medios del país compuesto por Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1, LT3 Rosario, Newsweek y el portal de noticias NA. A su vez, lidera Fenix Entertainment, una compañía global de entretenimiento y shows con fuerte presencia en Argentina, América Latina y Europa.

A comienzos de 2021, Figoli adquirió además el Parque de la Costa, el principal parque de diversiones de la Argentina, que permanecía cerrado por la pandemia y atravesaba una complicada situación financiera. El empresario llegó a un acuerdo de compra con Sociedad Comercial del Plata.

