Señales mixtas: la Argentina se encuentra en medio de datos que mejoran el ingreso de dólares, pero complican la inflación

La suba de las tasas de los bonos de Estados Unidos y el aumento del petróleo condicionan a la Argentina.

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El tercer dato clave que faltaba fue favorable para Gobierno: el Índice de Confianza en su gestión, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, aumentó 6,4 por ciento. Los otros dos datos del trípode que muestran una radiografía más amplia que la de las encuestas fueron opuestos: uno exhibió el crecimiento de la economía (+0,8%) y el otro una caída de la confianza del consumidor (1,08%).

Lo destacado del nuevo indicador es la opinión de los jóvenes. El apoyo del sector de entre 18 y 29 años creció 66,6% a 2,8 puntos.

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Según Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cia “el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de 6,4% en agosto, revirtió casi completamente la caída del mes previo, que había sido el mínimo nivel de la era Milei. El rebote superó las expectativas, teniendo en cuenta el retroceso de 1,1% que había mostrado en el mismo período. El indicador se ubicó en 41,2 puntos (base 100), lo que implica una baja frente al mismo mes del año pasado, pero el nivel actual supera la marca alcanzada a la misma altura de los últimos 4 mandatos presidenciales”.

En tanto, el escenario internacional sigue desfavorable con una noticia que tiene dos caras. El mercado normalizó la situación de tensión con Irán y la inestabilidad del paso de cargueros por el estrecho de Ormuz y mantiene el precio del petróleo Brent cerca de USD 93, a pesar de la baja de 2,43% de ayer. Este dato repercutirá en los precios internos de los combustibles por su permanencia y, al mismo tiempo, alimentará el ingreso de dólares. La inflación tiene otro obstáculo para descender a los niveles deseados por el Gobierno.

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El problema es la dificultad de la administración Trump para bajar la tasa de los bonos del Tesoro a largo plazo. Ayer la tasa de retorno del título a 10 años bajó a solo 4,70%, un porcentaje exageradamente elevado y que muestra la desconfianza de los inversores en la deuda de Estados Unidos. La tasa norteamericana es la base del cálculo del riesgo país. En otras palabras, si EE.UU. tiene una tasa elevada, aumenta el riesgo país de todos los países.

Pero, además, el problema debilitó al dólar y provocó que algunos países vuelvan a comprar oro para fortalecer sus reservas. Ayer el metal precioso alcanzó su valor más alto en tres meses y los bancos lo ven a fin de año a USD 5.000 por onza y una entidad arriesgó que en octubre de 2027 cotizará a 5.400 dólares. En la última jornada, cerró a USD 4.680 y anoche en el overnite, aumentaba casi 1% apuntado a los 4.750 dólares.

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Las reservas internacionales brutas argentinas se beneficiaron con los datos de la suba del oro y la caída internacional del dólar y aumentaron USD 123 millones a 50.776 millones de dólares.

Esta guerra sin ataques que entró en una etapa de represalias económicas tiene un elevado costo porque Estados Unidos amenazó a sancionar a países que colaboran con Irán y colocó en la lista a China, India y Alemania. La moneda iraní se desplomó a su mínimo histórico de 1,38 millones de riales por dólar.

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Las recomendaciones de los bancos por acciones petroleras están a la orden del día: ven un conflicto con menos belicosidad pero extenso y normalizan el petróleo por encima de 90 dólares. Estados Unidos pagará el costo en sus tasas de interés y en la inflación, lo que equivale a caída del salario real de los norteamericanos y, por contagio, al mundo debido a la baja de la actividad.

La Argentina está padeciendo las consecuencias y ha asumido el costo de las mayores tasas, aunque los bonos soberanos surfearon la situación en estas dos últimas ruedas. Ayer subieron un promedio de 0,10% pero no alcanzó para que el riesgo país mejore: marcó una suba de dos unidades hasta los 509 puntos básicos. La leve suba muestra que la mejora de la confianza en el Gobierno no incidió en el ánimo de los inversores.

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La mirada está puesta en la reunión clave de los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar entre el 27 y el 29 de agosto en Jackson Hole, donde el tema serán los pagos digitales, las criptomonedas y las Fintech. Lo más importante es que hablará Kevin Warsh, titular de la Fed, y, aunque creen que su discurso será neutro, cualquier alusión a la inflación o tasas influirá en los inversores. Hasta ahora 35% de los analista a puesta a una suba de tasas en setiembre.

En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 524 millones y el Banco Central compró USD 11 millones para no presionar al tipo de cambio. El dólar mayorista quebró sin esfuerzo, a pesar de la intervención oficial sobre el final, el techo de los $1.500 y cerró en $1.510 (+0,7%). En la plaza financiera, el MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron con leves alzas en $1.538 y 1.599 pesos. El “blue” escaló $15 a 1.565 pesos.

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La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “más allá de la debilidad de las principales monedas de la región contra la divisa norteamericana, hubo un incremento en el volumen de operaciones en futuros a 1.366.575 contratos y también en soberanos dollar linked en BYMA (t+1) donde se negociaron unos USD 296 millones (VN), que es el mayor registro desde el 4 de agosto. En futuros el vencimiento de fin de agosto sufrió un desarme de USD 82 millones con una caída en su tasa implícita de 1.159 puntos básicos a 12,8% TEA acompañada de presión alcista sobre el spot”.

Y sumó: “Además, si a esto le sumamos el mayor volumen operado en soberanos, sobre todo el vencimiento de agosto podríamos inferir que se trató de cierre de posiciones cubiertas en la antesala del fixing de la D31G6 que tendrá lugar este miércoles. El ICG ayudó, pero el mercado continúa cauteloso. Vale recordar que en el plano internacional tendremos datos de PCE (que mide el gasto de los consumidores de Estados Unidos) y Jackson Hole, entre otros y en el plano local ya comenzó a sentirse la demanda por desarme de posiciones cubiertas”.

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Por su parte, un informe de Adcap Grupo Financiero advirtió sobre cuatro señales para esta semana “actividad, frente fiscal, calidad crediticia y liquidez. La primera fue el dato de actividad de junio, que mostró un rebote luego de dos caídas mensuales consecutivas, aunque no lo suficiente como para cambiar la lectura de un segundo trimestre débil. La segunda fue el resultado fiscal de julio, que confirmó que el ancla fiscal sigue vigente, aun con una base de ingresos todavía frágil.

“La tercera fue la publicación de los datos de calidad crediticia, que mostraron una primera señal de estabilización en la morosidad, aunque los niveles siguen siendo elevados y muy heterogéneos. La cuarta fue la liquidez, donde aparecen señales de que el BCRA volvió a tener un rol más activo en la administración de las condiciones de fondeo para evitar una nueva suba de las tasas cortas. La licitación de esta semana será clave para evaluar tanto la estrategia del Tesoro como el apetito del mercado por bonos de mayor duration”, enumeró el análisis.

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A la vez, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una recuperación de 2,8% en pesos y 2,% en dólares. Los bancos fueron la locomotora de las subas. Supervielle aumentó 8,3%; Banco Macro, 5,4%; BBVA, 5,1% y Galicia, 5 por ciento.

Fue un buen inicio de una semana complicada. Anoche en el mercado overnite, los índices de las Bolsas de Nueva York amagaban una leve reacción. El petróleo retomó el alza y se negociaba 0,50% arriba, mientras el oro aumentaba 0,70%. El Bitcoin a cuenta de las futuras regulaciones estaba a punto de romper el techo de USD 80.000 y el dólar se mantenía neutro frente a las demás monedas del mundo.