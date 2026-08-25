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El Senado enfrenta una agenda cargada: Biocombustibles, Sociedades, Súper RIGI y la mira puesta en sesionar el jueves

El primer proyecto no de discute desde junio y, horas atrás, el oficialismo aceleró un plenario para mañana. Buscan atrapar a dialoguistas para avanzar con las otras dos iniciativas, que resisten aliados. Guiño a la UCR sobre inversiones. El miércoles también habrá Labor Parlamentaria y libertarios quieren aprobar pliegos judiciales y tratados internacionales

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, buscará acordar mañana con aliados una sesión para el jueves (Prensa Senado)
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El Senado tendrá mañana una jornada sin respiro, con múltiples reuniones de comisiones en las que se discutirán proyectos que desea el Ejecutivo y otros que reclaman los oscilantes aliados del oficialismo en la Cámara alta. Los jefes de las bancadas también se van a ver las caras en Labor Parlamentaria, donde se definirá una potencial sesión para el jueves en la que, por ahora, aparecen pliegos judiciales y tratados internacionales.

Desde las 10, un plenario de las comisiones de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Presupuesto y Hacienda continuarán con una iniciativa de un par de dialoguistas para regular el mercado de carbono. Implicaría fondos para provincias y privados, en el fondo. Faltan ajustar clavijas al asunto y hay advertencias a tener en cuenta desde algunos sectores productivos.

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A partir de las 13, la de Legislación General volverá a tocar la ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Días atrás la titular del mileísmo en el Senado, Patricia Bullrich, anunció modificaciones para intentar salvar un texto que es mirado con desconfianza por votos clave en esta Cámara.

Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica, que el órgano de administración esté integrado por una persona jurídica”, dijo la porteña la semana pasada.

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Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - federico sturzenegger
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (RS Fotos)

La legisladora direccionó la lupa hacia “generar un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada”. Este punto había sido abordado en junio último no sólo por el propio Sturzenegger -cuando disertó en la comisión-, sino también por el referente principal de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.

Mismo horario tendrá un tema no menor y dormido desde hace casi tres meses que, de repente, vuelve a la escena: biocombustibles. Será tratado en las comisiones de Minería; y Presupuesto y Hacienda. Detrás de todo esto hay una fuerte puja entre un puñado de distritos azucareros y los del maíz y soja. De hecho, desde uno de ellos ya alertaron que se enteraron por este medio del encuentro y sospechan un clima tenso para las próximas horas por esta cuestión.

A las 14 será el turno de Labor Parlamentaria. Se estima que la cumbre será comandada por el vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. En tanto, para las 15.30 está programado que Asuntos Constitucionales dictamine sobre cónsules. Media hora más tarde, los radicales estarán atentos al plenario de Presupuesto y Hacienda; Economías Regionales; y Legislación General por la iniciativa de Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), entre otros, para imponer un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas.

Esto ocurrirá en la misma jornada en la que se volverá a analizar el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada, que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”. Tiene horario de plenario a las 17. La semana pasada estaba acordada la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que horas antes del convite se excusó. Nadie de la oposición se quejó. Tampoco se informó si asistirá en esta ocasión.

Más allá del abultado esquema para mañana, el Senado tendrá hoy otras reuniones, como la de la bicameral -también hay diputados- que fiscaliza los organismos de inteligencia, o la unicameral de Ciencia y Tecnología, que oirá a representantes del sector sobre el panorama actual. Se esperan críticas hacia Balcarce 50, aunque en el temario no hay un solo proyecto para ser contemplado para las próximas horas por los legisladores que la integran. La preside un camporista, el bonaerense Eduardo De Pedro.

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