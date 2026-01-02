Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.490, en el inicio de las nuevas bandas cambiarias

Rige la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia desde hoy para los contribuyentes La entrada en vigencia de la nueva normativa introduce modificaciones en los controles y obligaciones para quienes tributan, con énfasis en la transparencia y la simplificación de los procedimientos

La normativa redefine los umbrales de la evasión tributaria y facilita trámites para contribuyentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley de Inocencia Fiscal entró en vigencia este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial. Desde hoy, los contribuyentes cuentan con nuevas reglas para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados y para la determinación de responsabilidades ante presuntas infracciones tributarias. El texto promulgado establece un marco orientado a facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado en materia fiscal, incluyendo cambios en los montos mínimos para sancionar penalmente el delito de evasión, nuevas modalidades para la presentación de declaraciones juradas y la creación de un sistema de presunciones favorables para quienes cumplen con las obligaciones impositivas.