Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.490, en el inicio de las nuevas bandas cambiarias

El dólar minorista sube diez pesos en la primera rueda operativa del año. El régimen cambiario ahora establece bandas atadas a la inflación

16:14 hsHoy

Avanzan los dólares financieros

Los dólares bursátiles reaccionan al alza este viernes, en el marco de un ascenso del dólar oficial con la puesta en vigencia de bandas cambiarias ahora ajustadas en base a la inflación. Estas paridades ganan entre 20 y 25 pesos, con un dólar MEP a $1.505 (+1,6%) y el “contado con liquidación” a $1.542 (+1,2%).

15:21 hsHoy

Rige la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia desde hoy para los contribuyentes

La entrada en vigencia de la nueva normativa introduce modificaciones en los controles y obligaciones para quienes tributan, con énfasis en la transparencia y la simplificación de los procedimientos

La normativa redefine los umbrales
La normativa redefine los umbrales de la evasión tributaria y facilita trámites para contribuyentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley de Inocencia Fiscal entró en vigencia este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial. Desde hoy, los contribuyentes cuentan con nuevas reglas para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados y para la determinación de responsabilidades ante presuntas infracciones tributarias. El texto promulgado establece un marco orientado a facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado en materia fiscal, incluyendo cambios en los montos mínimos para sancionar penalmente el delito de evasión, nuevas modalidades para la presentación de declaraciones juradas y la creación de un sistema de presunciones favorables para quienes cumplen con las obligaciones impositivas.

15:16 hsHoy

Se liberan los dólares del blanqueo que estaban inmovilizados: qué opciones tienen ahora los ahorristas

Desde hoy, 1° de enero, quedan liberados más de USD 20.000 millones ingresados en las cuentas CERA tras el blanqueo de 2024. Una parte podría salir del sistema, pero la formalización de divisas por la Ley de Inocencia Fiscal podría compensar los flujos

El Gobierno procura en 2026
El Gobierno procura en 2026 una mayor inserción de dólares al sistema financiero local.

A partir de hoy, 1° de enero, quedan liberados los dólares inmovilizados de las cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), donde miles de argentinos mantienen los fondos exteriorizados durante el último blanqueo. La pregunta que se abre es ¿qué harán los contribuyentes con ese capital liberado ¿invertir, mover, proteger o reestructurar su patrimonio en un contexto económico incierto?

15:14 hsHoy

El dólar sube a $1.490 en el Banco Nación

Pasado el mediodía el dólar minorista anota una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta en el Banco Nación, un ascenso que se da a la par del aumento del dólar mayorista.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia los $1.485 para la venta y $1.435 para la compra. Se trata de los precios más altos desde el 4 de noviembre, dos meses atrás.

15:17 hsHoy

Sube el dólar mayorista

El dólar mayorista era pactado antes del mediodía a $1.465 para la venta, con un ascenso de diez pesos o 0,7 por ciento. Con el nuevo esquema de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central, ahora indexado por inflación, el límite superior de libre flotación para la fecha es de 1.529,03 pesos.

14:46 hsHoy

Qué va a pasar con el dólar: 7 claves del nuevo mercado de cambios a partir de enero

El BCRA recalibró las bandas cambiarias, que de ahora en más van a replicar a la inflación y marcarán el sendero para la flotación de la divisa de EEUU

El Gobierno sostendrá el régimen
El Gobierno sostendrá el régimen de bandas cambiarias en 2026.

El dólar volvió a ser protagonista de la economía argentina en el último año, con el condimento de una insistente compra de divisas a manos privadas, concentrada en los meses de septiembre de octubre, en medio de la contienda electoral. A continuación, las 7 claves que hay que saber de la divisa norteamericana en el arranque del 2026.

13:32 hsHoy

El dólar sube a $1.485 en el Banco Nación

El dólar minorista avanza cinco pesos o 0,3% para la venta en el Banco Nación, mientras que la cotización mayorista gana siete pesos o 0,5%, a 1.462 pesos.

13:16 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

En la apertura de los mercados, el dólar al público estaba ofrecido sin variantes, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En el mercado mayorista el billete es ofrecido a $1.460, cinco pesos por encima del viernes del martes 30 de diciembre.

13:16 hsHoy

El Gobierno advirtió que va a despedir a empleados del Banco Nación que pidan documentación innecesaria para depositar dólares

El Ejecutivo busca acelerar la incorporación de ahorros al circuito formal y presiona a las entidades para que no sumen requisitos adicionales más allá de la nueva normativa

La advertencia del Gobierno por la Ley de Inocencia Fiscal

La administración nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al sistema formal. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier empleado que exija documentación no prevista será despedido.

13:15 hsHoy

Las empresas ya pueden girar utilidades, mientras el Gobierno sigue de cerca el stock de reservas

Con el inicio de 2026 el equipo económico nacional flexibiliza controles sobre el dólar, que alcanzan a las transferencias de ganancias al extranjero

Este año las empresas tienen
Este año las empresas tienen la posibilidad de girar dividendos del ejercicio 2025, pero no anteriores.

A partir de 2026, que arrancó este jueves, el Gobierno argentino enfrenta un punto clave para la economía, a nueve meses de la cadena nacional con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el levantamiento inmediato del cepo cambiario para personas. Desde entonces, la política cambiaria y las restricciones financieras han atravesado ajustes y nuevos interrogantes, especialmente tras el calendario electoral de medio término y ahora los desafíos que plantea el giro de dividendos empresariales.

