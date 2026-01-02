Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.490, en el inicio de las nuevas bandas cambiarias

Los dólares bursátiles reaccionan al alza este viernes, en el marco de un ascenso del dólar oficial con la puesta en vigencia de bandas cambiarias ahora ajustadas en base a la inflación. Estas paridades ganan entre 20 y 25 pesos, con un dólar MEP a $1.505 (+1,6%) y el “contado con liquidación” a $1.542 (+1,2%).
La Ley de Inocencia Fiscal entró en vigencia este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial. Desde hoy, los contribuyentes cuentan con nuevas reglas para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados y para la determinación de responsabilidades ante presuntas infracciones tributarias. El texto promulgado establece un marco orientado a facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado en materia fiscal, incluyendo cambios en los montos mínimos para sancionar penalmente el delito de evasión, nuevas modalidades para la presentación de declaraciones juradas y la creación de un sistema de presunciones favorables para quienes cumplen con las obligaciones impositivas.
A partir de hoy, 1° de enero, quedan liberados los dólares inmovilizados de las cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), donde miles de argentinos mantienen los fondos exteriorizados durante el último blanqueo. La pregunta que se abre es ¿qué harán los contribuyentes con ese capital liberado ¿invertir, mover, proteger o reestructurar su patrimonio en un contexto económico incierto?
Pasado el mediodía el dólar minorista anota una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.490 para la venta en el Banco Nación, un ascenso que se da a la par del aumento del dólar mayorista.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia los $1.485 para la venta y $1.435 para la compra. Se trata de los precios más altos desde el 4 de noviembre, dos meses atrás.
El dólar mayorista era pactado antes del mediodía a $1.465 para la venta, con un ascenso de diez pesos o 0,7 por ciento. Con el nuevo esquema de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central, ahora indexado por inflación, el límite superior de libre flotación para la fecha es de 1.529,03 pesos.
El dólar volvió a ser protagonista de la economía argentina en el último año, con el condimento de una insistente compra de divisas a manos privadas, concentrada en los meses de septiembre de octubre, en medio de la contienda electoral. A continuación, las 7 claves que hay que saber de la divisa norteamericana en el arranque del 2026.
El dólar minorista avanza cinco pesos o 0,3% para la venta en el Banco Nación, mientras que la cotización mayorista gana siete pesos o 0,5%, a 1.462 pesos.
En la apertura de los mercados, el dólar al público estaba ofrecido sin variantes, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En el mercado mayorista el billete es ofrecido a $1.460, cinco pesos por encima del viernes del martes 30 de diciembre.
La administración nacional endureció su postura frente a las entidades financieras para facilitar el ingreso de dólares al sistema formal. Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el Banco Nación instruirá a su personal para ajustar cada trámite a la normativa vigente y aseguró que cualquier empleado que exija documentación no prevista será despedido.
A partir de 2026, que arrancó este jueves, el Gobierno argentino enfrenta un punto clave para la economía, a nueve meses de la cadena nacional con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el levantamiento inmediato del cepo cambiario para personas. Desde entonces, la política cambiaria y las restricciones financieras han atravesado ajustes y nuevos interrogantes, especialmente tras el calendario electoral de medio término y ahora los desafíos que plantea el giro de dividendos empresariales.