Qué dijeron The Wall Street Journal y Bloomberg sobre las medidas del Banco Central y la marcha del Gobierno de Milei

Tras el anuncio del Banco Central de nuevas medidas monetarias que impactarán sobre el dólar y las reservas, distintos medios internacionales se hicieron eco del cambio de rumbo, entre ellos, The Wall Street Journal y Bloomberg. Los diarios aseguraron que responde a los reiterados pedidos de los inversores.

Sucede que a partir de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en noviembre fue del 2,5%. Actualmente, la banda se expande a una tasa mensual del 1%. Además, la autoridad monetaria comunicó un plan para incrementar las reservas, con el objetivo de sumar entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares durante el próximo año.

The Wall Street Journal señaló en un artículo que las disposiciones responden “a los inversores que han exigido que el gobierno del presidente Javier Milei corrija una moneda sobrevaluada. La administración de Milei ahora permite que el peso se negocie libremente dentro de una banda con límites superior e inferior, en lugar de permitir que flote como lo hacen Estados Unidos y otros países con sus monedas".

El medio estadounidense afirmó además que el sistema cambiario previo estuvo bajo una fuerte presión durante una corrida contra el peso, que llegó a poner en riesgo su agenda de reformas de libre mercado, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término de octubre.

Según el diario, “permitir una depreciación de la moneda antes de la votación probablemente habría disparado la inflación”, lo que habría comprometido el respaldo a los candidatos oficialistas.

En este contexto, el WSJ subrayó que para sostener al peso Estados Unidos otorgó a la Argentina un paquete de asistencia por unos 20.000 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer a un aliado estratégico en América Latina. El diario agregó que el buen desempeño electoral de La Libertad Avanza contribuyó a disipar los temores de los inversores sobre un eventual retorno al poder del peronismo de izquierda.

Por su parte, Bloomberg indicó que se aprovechando la creciente confianza de los inversores en el gobierno libertario para apuntalar las “frágiles finanzas”.

La agencia de noticias resaltó que “las nuevas medidas responden a los pedidos de los inversores de una política cambiaria más flexible, ya que los analistas habían advertido sobre una moneda sobrevaluada durante gran parte de los dos primeros años de Milei en el cargo. También son los cambios de política más significativos desde que Argentina cerró su acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en abril”.

“Funcionarios del FMI advirtieron recientemente que sería ‘desafiante’ para Argentina cumplir con el próximo objetivo del programa de acumulación de reservas, algo que requeriría que el directorio del organismo aprobara otra dispensa. El gobierno recibió una dispensa a principios de este año por no cumplir el mismo objetivo”, remarcó Bloomberg.

Asimismo, el artículo del medio señaló que “Milei inicia la segunda mitad de su mandato con un impulso renovado tras una gran victoria en las elecciones legislativas de medio término de octubre. Un nuevo Congreso asumió la semana pasada, con los libertarios emergiendo como el bloque más grande en la legislatura mientras intenta aprobar una importante reforma laboral y el presupuesto anual”.

“Antes de la votación, el equipo económico había priorizado defender el peso y mantener la inflación bajo control a expensas de no acumular reservas. Los analistas vieron el giro de política como un cambio bienvenido que probablemente impulsaría los precios de los bonos”, añadió.

“Esto parece un reconocimiento de que la estrategia actual de acumulación de reservas ha sido insuficiente y están tratando de calibrarla para aumentar el ritmo de acumulación de reservas”, dijo a Bloomberg David Austerweil, subdirector de cartera en Van Eck Global, calificándolo de “positivo para el crédito”.