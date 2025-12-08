Economía

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales

La aerolínea de bandera presentó su plan para promover la demanda en la temporada baja de 2026. Las fechas clave para comprar los pasajes

Guardar
La promoción mantiene el 25%
La promoción mantiene el 25% de descuento para la red regional

Con motivo de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que ofrece un descuento del 25% en pasajes para vuelos nacionales e internacionales. Se trata de una medida que busca incentivar la demanda de cara a la temporada baja de 2026.

La iniciativa estará vigente para compras realizadas entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre, y contempla diferentes períodos de viaje según el destino, lo que amplía las opciones para los pasajeros y facilita la planificación anticipada.

Entre los beneficios destacados, la compañía informó que para vuelos dentro de Argentina, los usuarios podrán aprovechar la promoción para viajar entre el primero de marzo y el 15 de junio de 2026.

Además, se permitirá abonar estos pasajes en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una facilidad que, según la empresa, busca hacer más accesible el turismo interno y estimular la conectividad regional.

Se permitirá abonar los pasajes
Se permitirá abonar los pasajes en 6 cuotas sin interés con todos los bancos

En cuanto a los destinos internacionales, la promoción mantiene el 25% de descuento para la red regional, aplicable a viajes programados entre el primero de marzo y el quince de junio de 2026.

Para quienes elijan el Caribe, el beneficio estará disponible para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. En el caso de Miami, la oferta se extiende a pasajes con fechas de viaje comprendidas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Los interesados podrán adquirir los boletos a través del sitio web oficial de la aerolínea, el call center, sucursales y agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.

Vale mencionar que Aerolíneas vuela a 37 destinos dentro del país y a 22 destinos internacionales, y recientemente anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, incorporando 18 nuevos aviones a su flota a través de la figura de leasing.

La oferta de vuelos para el verano

En cuanto a las rutas para el verano, semanas atrás, Aerolíneas Argentinas presentó su oferta de vuelos para la temporada alta, con un fuerte enfoque en el turismo doméstico y en los destinos internacionales de playa, incorporando novedades como Aruba y Buzios–Cabo Frío.

Aerolíneas Argentinas presentó su oferta
Aerolíneas Argentinas presentó su oferta de vuelos para la temporada alta, con un fuerte enfoque en el turismo doméstico y en los destinos internacionales de playa

En el mercado de cabotaje, la compañía reforzará sus rutas troncales desde y hacia Buenos Aires, con una operación ampliada que incluye 69 frecuencias semanales con Córdoba, 63 con Bariloche, 60 con Mendoza, 51 con Ushuaia, 45 con Iguazú, 40 con El Calafate, 38 con Salta, 36 con Tucumán y 32 con Mar del Plata.

También habrá incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Entre los intertramos o rutas federales —que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires— se destacan Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.

En el plano internacional, la compañía expandirá su operación hacia Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil hacia Punta del Este, habilitadas por acuerdos de quinta libertad, una modalidad que Aerolíneas no utilizaba desde 2012.

Se sumarán así los vuelos San Pablo–Punta del Este y Porto Alegre–Punta del Este, ambos con dos frecuencias semanales entre fines de diciembre y finales de enero.

En el plano internacional, la
En el plano internacional, la compañía expandirá su operación hacia Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil hacia Punta del Este. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde Argentina también crecerá la oferta: se operarán 28 frecuencias semanales a Punta del Este —cinco más que la última temporada—, 16 a Montevideo —dos más que en 2025— y dos vuelos semanales Córdoba–Punta del Este, los jueves y sábados, desde el 1° de enero.

La red de verano hacia Brasil incorporará una nueva ruta estacional a Cabo Frío, puerta de acceso a Buzios y Arraial do Cabo, con dos vuelos semanales desde Buenos Aires y otros dos desde Rosario entre enero y abril. Además, se reforzarán las principales rutas del país vecino: Buenos Aires–Río de Janeiro operará 35 frecuencias semanales en enero, mientras que Córdoba y Rosario sumarán cuatro cada una.

También aumentará la capacidad en Buenos Aires–Salvador de Bahía, que pasará de seis a diez vuelos semanales; Buenos Aires–Porto Seguro, de dos a tres; y Buenos Aires–Florianópolis, con 26 frecuencias semanales en enero.

A su vez, Córdoba y Rosario agregarán cinco frecuencias semanales cada una, y Salta y Tucumán operarán dos por ciudad.

Finalmente, del 1° de enero al 28 de febrero, la línea aérea ofrecerá vuelos directos a Aruba. La operación incluirá tres frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, un vuelo semanal Córdoba–Aruba los jueves y otro Mendoza–Aruba los viernes.

Temas Relacionados

aerolíneas argentinasúltimas noticiasvuelosveranocaribeaerolíneas

Últimas Noticias

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 2

Se especifican los días de cobro y los importes correspondientes para cada prestación social y previsional de diciembre, incluyendo aumentos, aguinaldo y bonos especiales según el beneficio y la condición de los beneficiarios

ANSES: cuándo cobro si mi

Guerra por Warner Bros Discovery: Paramount desafía a Netflix con una oferta hostil de 108.400 millones de dólares

La propuesta totalmente en efectivo representa un aumento de USD 25.000 millones y busca adquirir todo WBD, incluidos los canales de televisión, en contraste con la oferta “inferior e incierta” de la plataforma de streaming que solo contempla el estudio y HBO Max

Guerra por Warner Bros Discovery:

Mercados: mayoría de bajas para las acciones argentinas en Wall Street mientras hay feriado local

Los ADR en dólares ceden hasta 4% y los bonos operan estables, con un riesgo país en los 625 puntos básicos. Leve baja de las bolsas de Nueva York, con el foco puesto en las tasas de la Fed

Mercados: mayoría de bajas para

Fin de semana largo: la cantidad de turistas aumentó 43%, pero se redujo la estadía

El feriado representó una oportunidad de repunte importante para el sector turístico y se anticipa una buena temporada de verano. Tendencias

Fin de semana largo: la

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Los inversores esperan un recorte el miércoles pero buscarán señales sobre futuros movimientos en 2026, mientras una guerra de ofertas por Warner Bros Discovery entre Paramount y Netflix sacude Wall Street

Los mercados globales se mantienen
DEPORTES
Impacto en la F1: la

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

TELESHOW
El desopilante blooper de Rosalía

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

INFOBAE AMÉRICA

El sorprendente papel de los

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense