Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización oficial para hoy 7 de noviembre

El mercado argentino se contagió del pesimismo internacional y sigue atento al préstamo por USD 20.000 millones Un mal dato de EE.UU. empañó la operatoria local, que estuvo restringida por el Día del Bancario. Los inversores aguardan novedades del crédito que negocia el Gobierno con bancos internacionales

Un dato laboral de Estados Unidos complicó las operaciones en una jornada sin bancos en Argentina.

El feriado por el Día del Bancario derrumbó los negocios en acciones y bonos, que no pudieron operar libremente por la falta de operaciones al contado. En el mercado accionario y cedears se operó poco más del 10% de una rueda habitual. Por lo tanto, los precios de ayer de los activos no fueron representativos si se los mira desde la ausencia de negocios, pero, si se amplía el escenario, puede haber contagio desde Estados Unidos.