Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización oficial para hoy 7 de noviembre

La cotización del dólar oficial se ubica en $1.475 en la apertura del mercado del viernes, el mismo valor del cierre del miércoles. Ayer no hubo actividad cambiaria en la Argentina por celebrarse el Día del Bancario.
Si bien la actividad financiera estuvo limitada por el Día del Bancario, ayer el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció con una leve suba de 0,2% y cerró en $1.496,81. En el plano bursátil, las acciones cayeron hasta 5,6% en el mercado doméstico y 7% en Wall Street, mientras los bonos operaron mixtos.
El índice S&P Merval retrocedió 2,4% medido en pesos y 2,5% en dólares, lo que representa un alto en el rally a partir del resultado electoral favorable al gobierno de Javier Milei en los comicios de medio término.
El feriado por el Día del Bancario derrumbó los negocios en acciones y bonos, que no pudieron operar libremente por la falta de operaciones al contado. En el mercado accionario y cedears se operó poco más del 10% de una rueda habitual. Por lo tanto, los precios de ayer de los activos no fueron representativos si se los mira desde la ausencia de negocios, pero, si se amplía el escenario, puede haber contagio desde Estados Unidos.