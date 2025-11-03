Dólar hoy: a qué precio se operan las distintas cotizaciones este lunes 3 de noviembre

En el pre market, los ADRs de empresas argentinas mostraban subas generalizadas. Entre las principales variaciones, se destacaban Banco Supervielle con un avance del 8,29%, seguido por Banco Francés que subía 6,76% y Edenor con 5,13%. También se registraban aumentos en Central Puerto, Grupo Galicia, Pampa Energía, YPF y otros papeles líderes.
Al finalizar la jornada del viernes, el dólar oficial cotizó a $1.475, el dólar tarjeta se ubicó en $1.917,50 y el dólar blue cerró en $1.445. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.480,09 y el contado con liquidación alcanzó los $1.497,22 por unidad.
La semana pasada, las acciones y bonos argentinos protagonizaron una fuerte recuperación tras las elecciones legislativas, lo que generó un renovado optimismo en los mercados. El S&P Merval alcanzó un récord histórico en pesos y los bonos soberanos en dólares subieron en promedio un 30% en cinco días. El riesgo país cayó más de 400 puntos, mientras que el dólar retrocedió cerca de 3%. La victoria de La Libertad Avanza y la mayor estabilidad política impulsaron el interés sobre los activos locales y mejoraron las expectativas sobre el futuro financiero.