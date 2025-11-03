Dólar hoy: a qué precio se operan las distintas cotizaciones este lunes 3 de noviembre

Vuelve operar el mercado tras semana récord

La semana pasada, las acciones y bonos argentinos protagonizaron una fuerte recuperación tras las elecciones legislativas, lo que generó un renovado optimismo en los mercados. El S&P Merval alcanzó un récord histórico en pesos y los bonos soberanos en dólares subieron en promedio un 30% en cinco días. El riesgo país cayó más de 400 puntos, mientras que el dólar retrocedió cerca de 3%. La victoria de La Libertad Avanza y la mayor estabilidad política impulsaron el interés sobre los activos locales y mejoraron las expectativas sobre el futuro financiero.