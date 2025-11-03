Economía

Dólar hoy: a qué precio se operan las distintas cotizaciones este lunes 3 de noviembre

Las cotizaciones del dólar mantienen diferencias marcadas entre los distintos mercados, con valores que reflejan el comportamiento de las primeras operaciones de la semana

14:19 hsHoy

Así arrancaron los ADRs argentinos en Wall Street

En el pre market, los ADRs de empresas argentinas mostraban subas generalizadas. Entre las principales variaciones, se destacaban Banco Supervielle con un avance del 8,29%, seguido por Banco Francés que subía 6,76% y Edenor con 5,13%. También se registraban aumentos en Central Puerto, Grupo Galicia, Pampa Energía, YPF y otros papeles líderes.

Cierre del dólar el viernes pasado

Al finalizar la jornada del viernes, el dólar oficial cotizó a $1.475, el dólar tarjeta se ubicó en $1.917,50 y el dólar blue cerró en $1.445. En tanto, el dólar MEP terminó en $1.480,09 y el contado con liquidación alcanzó los $1.497,22 por unidad.

Vuelve operar el mercado tras semana récord

La semana pasada, las acciones y bonos argentinos protagonizaron una fuerte recuperación tras las elecciones legislativas, lo que generó un renovado optimismo en los mercados. El S&P Merval alcanzó un récord histórico en pesos y los bonos soberanos en dólares subieron en promedio un 30% en cinco días. El riesgo país cayó más de 400 puntos, mientras que el dólar retrocedió cerca de 3%. La victoria de La Libertad Avanza y la mayor estabilidad política impulsaron el interés sobre los activos locales y mejoraron las expectativas sobre el futuro financiero.

