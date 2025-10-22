Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 22 de octubre

El billete es negociado en precios récord en todas las franjas del mercado. En el Banco Nación es ofrecido a $1.515, mientras que el mayorista opera cerca del techo de la banda

Guardar
13:41 hsHoy

El dólar mayorista, cerca de la banda superior

Este miércoles el dólar mayorista marcaba $1.489 en los primeros negocios, con un descenso marginal de 1,50 peso, aún cerca de la banda superior del régimen cambiario del Banco Central, que estableció para hoy un límite máximo ara la flotación de la divisa en los 1.491,56 pesos.

13:39 hsHoy

Muy fuerte cobertura en dólares

Un informe de Delphos Investment indicó que “la demanda de cobertura durante los últimos tres meses alcanzó el 43% del M2, en torno a los USD 23.000 millones al tipo de cambio ‘contado con liquidación’ promedio. El mercado llega con un nivel de dolarización propio de una elección nacional presidencial”.

13:39 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El dólar en el Banco Nación ganó el martes 20 pesos o 1,3% la este martes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, con lo que igualó el máximo histórico del 19 de septiembre último.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.518,74 para la venta (suba de 22,13 pesos o 1,5%) y a $1.467,77 para la compra.

13:06 hsHoy

Bajaron las reservas

Las reservas internacionales del BCRA cedieron USD 776 millones o 1,9%, a USD 40.539 millones, debido a la caída de cotizaciones (el desplome de 5,6% del oro implicó una reducción de USD 350 millones), un pago a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe) y las ventas de contado.

13:05 hsHoy

Dólares del colchón: en qué quedó el plan del Gobierno para que los argentinos usen los que tienen sin declarar

A más de cinco meses de su anuncio la iniciativa no se pudo implementar. La oposición avanza con otro proyecto en el Congreso y la postura de los tributaristas

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

El Gobierno buscó que se
El Gobierno buscó que se usen las divisas que los argentinos tiene fuera del sistema financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo, luego de generar la expectativa y postergarlo para no ser acusado de “electoralista”, el Gobierno lanzó una suerte de “plan colchón”: una iniciativa para que los argentinos utilicen los dólares que atesoraban sin declarar. Pero a cinco meses después del anuncio aún no se pudo implementar del todo, o al menos está muy lejos de tener el impacto esperado.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Jornada financiera: la volatilidad del dólar afectó a las acciones y los bonos de la deuda

El BCRA vendió USD 45,5 millones para mantener a la divisa dentro de las banda cambiaria. El dólar en el Banco Nación subió por sexto día y cerró a $1.515. En Wall Street los ADR argentinos cerraron mixtos y cayeron los bonos. El riesgo país subió 27 puntos básicos

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La proximidad de las elecciones
La proximidad de las elecciones condiciona el desempeño de los activos argentinos.

La demanda de dólares no cede a solo tres ruedas operativas antes de las elecciones legislativas, que siguen condicionando los negocios financieros, donde prima cierto nerviosismo y la búsqueda de cobertura.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Dólar, tasas, acciones y bonos: cómo se movió el mercado financiero en la recta final hacia las elecciones

En la cuenta regresiva hacia el 26 de octubre, las decisiones de inversión reflejaron una combinación de tensión e incertidumbre

El dólar se fortaleció en
El dólar se fortaleció en todos los segmentos (EFE)

En la semana previa a las elecciones legislativas, el mercado financiero argentino mostró una marcada tensión. La suba del dólar en todos los segmentos, las tasas de interés en niveles elevados y la caída de las acciones y los bonos —aún después del anuncio del swap con el Tesoro de Estados Unidos— reflejan el clima de cautela e incertidumbre que domina a los inversores.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Con el dólar en el techo de la banda, el Gobierno mantiene expectativas de una apreciación del peso post elecciones

La apuesta es que una vez disipada la incertidumbre electoral se recupere la demanda de pesos. El contado con liquidación llegó a los $1.610 reflejando una fuerte presión a la dolarización de público y empresas

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El presidente argentino Javier Milei,
El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo, ingresan al Ministerio de Economía después de una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Se esperaba una gran presión cambiaria por cobertura electoral y está sucediendo. En la jornada de ayer las compras llevaron al tipo de cambio una vez más al techo de la banda cambiaria, como ya había sucedido hace poco más de un mes. El Central se vio obligado a vender USD 45 millones para que la cotización mayorista no supere ese nivel, en lo que representó su cuarta intervención contabilizando además las tres que había efectuado en septiembre.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El Banco Central asegura que ya recibió los USD 20.000 millones del swap con el Tesoro de EEUU

Ya están en poder del BCRA los fondos que se contabilizarán en su próximo balance anual, explicaron fuentes de la entidad. Los dólares engrosarán las reservas únicamente cuando se active algún tramo del acuerdo

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Foto de archivo: el ministro
Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, junto al presidente del banco central, Santiago Bausili. REUTERS/Matias Baglietto

Los USD 20.000 millones del swap de monedas con el Tesoro de EEUU ya se encuentran en poder del Banco Central, aún cuando todavía no se contabilicen dentro de las reservas internacionales de la entidad, algo que ocurrirá recién cuando se active algún tramo del acuerdo, según explicaron distintas fuentes del BCRA a Infobae.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

El dólar volvió a tocar el techo de la banda cambiaria y el BCRA tuvo que vender USD 45,5 millones

El tipo de cambio mayorista finalizó en un récord de $1.490,50, a solo 57 centavos del margen superior y contenido por ventas oficiales. El Tesoro de EEUU también intervino. En el Banco Nación subió a $1.515 y el dólar blue saltó a $1.545

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La dolarización preelectoral cobra más
La dolarización preelectoral cobra más fuerza a falta de tres ruedas oerativas.

La operatoria cambiaria ganó intensidad este martes, a tres ruedas operativas de los comicios legislativos, con importante volumen de negocios, precios máximos en todas las franjas y ventas institucionales de la divisa en el techo de la banda cambiaria.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

En medio de la incertidumbre pre electoral, Luis Caputo reiteró que no habrá modificaciones en el esquema cambiario

El ministro de Economía aclaró, vía redes, que no habrá cambios al sistema de bandas que rige actualmente

En medio de la incertidumbre

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

Solicitantes deberán cumplir ciertos requisitos relacionados con su fecha de nacimiento y el tiempo válido del permiso de manejo en el territorio nacional. El plazo depende de la franja etaria

Cuál es la edad límite

Casi el 70% de los productores agropecuarios considera que no es un buen momento para invertir

La expectativa de inversión en activos fijos volvió a caer en septiembre. El optimismo se sustenta más en el futuro que en la situación presente

Casi el 70% de los

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

Remuneraciones mínimas, trámites requeridos y cifras clave para quienes trabajan en casas particulares

Empleadas domésticas: cuánto cobran en

ARCA flexibilizó el régimen de facilidades: quiénes pueden adherirse

La resolución amplió los plazos para incluir obligaciones vencidas y redujo el pago a cuenta exigido. Las modificaciones regirán desde el 3 de noviembre de 2025

ARCA flexibilizó el régimen de

ÚLTIMAS NOTICIAS

En medio de la incertidumbre

En medio de la incertidumbre pre electoral, Luis Caputo reiteró que no habrá modificaciones en el esquema cambiario

Hallaron un cuerpo atado y envuelto en una frazada mientras flotaba a metros de una playa en Chubut

¿Por qué las mujeres estadounidenses están abandonando la fuerza laboral?

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

Samsung presenta sus gafas de realidad mixta Galaxy XR con IA Gemini de Google integrada

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto cuesta renovar o tramitar

Cuánto cuesta renovar o tramitar el pasaporte de Estados Unidos en octubre 2025

Resultados Mega Millions 21 de octubre: números ganadores del miércoles y multipler

Henrique Capriles rechazó la creación de una aplicación del régimen de Maduro para que la gente reporte “todo lo que ve”

Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de la música griega

Una onda gigantesca recorre la Vía Láctea y sorprende a los astrónomos

DEPORTES

Las dos figuras del Arsenal

Las dos figuras del Arsenal que elogiaron el impacto de Heinze en el equipo tras la goleada en la Champions: “Lo ama todo el mundo”

Conmoción en Brasil por la muerte a los 31 años de Kadu Santos, el fisicoculturista que protagonizó un emotivo momento con su novia en un torneo

Con la presencia de Mastantuono, Real Madrid recibirá a Juventus por la tercera fecha de la Champions League: hora, TV y probables formaciones

Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El nuevo torneo que promete revolucionar el ajedrez mundial: “Queremos encontrar al jugador más versátil”