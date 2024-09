Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este lunes 30 de septiembre y cuál es el precio minuto a minuto

El ingreso de dólares por el blanqueo tapa por el momento las dudas sobre la economía La expectativa oficial es que los inversores asuman riesgos y vayan a bonos y acciones

El blanqueo le está dando oxígeno verde a la política económica REUTERS

El blanqueo es hoy el activo principal de la política económica, pero no llega a disipar las dudas sobre los vencimientos de deuda, cada vez más cercanos, de 2025. No son pocos los que creen inexorable un canje. Pero esa posibilidad no está en los planes del ministro de Economía, Luis Caputo, que negocia un mega REPO y créditos con organismos multilaterales para cubrir la primera parte del año y después, con el riesgo país en niveles más bajos, tomar deuda en el mercado internacional de capitales.