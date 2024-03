Sturzenegger apuntó al Congreso: “Hubo muchos DNU y nadie dijo nada; lo que molesta es el contenido”

Sturzenegger cuestionó a las entidades que presentaron medidas cautelares contra el DNU. Reuters

El ex presidente del Banco Central y asesor del Gobierno nacional, Federico Sturzenegger, analizó los 100 días de gestión de Javier Milei y compartió su mirada sobre los principales acontecimientos políticos y económicos de la gestión. En ese marco, cuestionó al Congreso por rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado por Nación.

“Hubo 1.000 DNUs que lesionaban los derechos constitucionales y el Congreso no dijo nada. Acá lo que molesta es el contenido”, protestó en una entrevista para el programa “A dos voces” de TN.

“Es muy difícil. Si el DNU quiere eliminar por ejemplo los registros automotores, tenés diputados que tienen cuatro registros automotores, que se van a poner un poco nerviosos con eso. Si ponés que la gente va a tener que dar su consentimiento explícito para que le saquen un cacho de su sueldo, obviamente alguien se va a poner muy nervioso, porque alguien cobraba eso”, comentó Sturzenegger.

Asimismo, recordó que fue el propio Congreso el que aprobó la ley que facilita la implementación de los DNU. “Uno piensa que al Congreso le gustan los DNU, porque aprobaron una ley que los hizo muy sólidos. Además, Alberto Fernández hizo Decretos de Necesidad y Urgencia que modificaron el Código Civil y Comercial, nos encerraron un año y medio y cambiaron el régimen laboral”, apuntó el presidente del Banco Central.

La defensa del DNU

Más allá de la polémica, el asesor del Gobierno nacional recordó que el DNU está vigente (debería ser rechazado por las dos cámaras para perder vigencia), excepto por el capítulo laboral. “El DNU está generando cambios muy importantes. Uno que es evidente es el que se ve sobre la ley de alquileres. De pronto bajaron los alquileres en términos reales”, argumentó.

“También se ven los beneficios en el mercado aerocomercial, que se desregula. Dentro de muy poco se va a permitir que todas las ciudades argentinas estén conectadas por vuelos. Se va a permitir que haya líneas con aviones más pequeños para conectar realmente a todo el país”, apuntó.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados durante el debate por el DNU. (Maximiliano Luna)

Sturzenegger se refirió también a uno de los cambios propuestos para el negocio farmacéutico. “Se planteó que los productos de venta libre se puedan vender fuera de las farmacias. No estábamos pensando en un kiosco en CABA que está al lado de una farmacia, sino en la gente que vive en el interior. Hay gente que vive a 30 kilómetros de su farmacia más cercana y si tiene que comprar Ibuprofeno al hijo, no queremos que recorra 60 kilómetros”, subrayó.

El economista siguió sumando ejemplos, siempre en defensa del DNU y cuestionando tanto al Congreso como a las entidades que presentaron medidas cautelares.

La mirada macroeconómica

Federico Sturzenegger calificó con un “10″ a la gestión de Javier Milei durante sus primeros cien días al frente de la Nación y destacó algunas de las decisiones tomadas en materia económica, más allá de los cambios implementados a través del DNU,

“La obsesión que tiene el presidente con el superávit fiscal no es común. Los logros en ese sentido tampoco son comunes. No hay absolutamente ningún economista que no coincida con el hecho de que si la situación fiscal se resuelve y el gobierno logra consolidar el superávit, eventualmente se resuelve el problema de la inflación y se resuelve el problema del crecimiento”, comentó.

“Una vez que sacás al Estado de ese precipicio permanente del financiamiento y la falta de recursos, baja el riesgo País, que bajó de 2.400 a menos de 1.500 puntos. No hay ninguna experiencia en la historia argentina en la que el Riesgo País baje mucho y la economía no se recupere”, justificó Sturzenegger.

De todas formas, el ex presidente del Banco Central reconoció que la recuperación va a tardar en consolidarse. “Venimos de un país que hace 50 años que no crece y en el que el Gobierno anterior dejó una situación macroeconómica bajísima”, declaró.