Massa hizo escala en Paraguay, se reunió con el presidente Peña: la deuda por Yacyretá y los costos de la hidrovía

Massa hizo escala en Paraguay y tuvo una reunión con el presidente Santiago Peña: la deuda por Yacyretá y los costos de la hidrovía

Desde Asunción, Paraguay - De regreso a Buenos Aires, luego de dos días en Washington, Estados Unidos, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, realizó una escala de unas tres horas en Asunción, donde mantuvo un encuentro bilateral con Santiago Peña, quien hace 10 días asumió como presidente de Paraguay. La reunión se realizó en la Mburuvicha Róga, la residencia oficial del gobierno de este país.

Infobae adelantó el encuentro el domingo pasado, una reunión con eje en Yacyretá, la Hidrovía, los avances en la construcción de la represa Aña Cuá, con una inversión de USD 350 millones, y la planificación de un nuevo Puente Binacional que se hará con fondos de la CAF. Acompañaron a Massa la secretaria de Energía Flavia Royon y el ministro de Transporte, Diego Giuliano. También su jefe de asesores Leonardo Madcur y el encargado de relación con los organismos de crédito y titular del Indec, Marco Lavagna. Ambos acompañaron al ministro en su viaje a DC, donde se confirmó un desembolso del FMI por USD 7.500 millones. Por Paraguay también participó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Mientras hacía su campaña, Peña viajó a Buenos Aires y se reunió con Massa. Hicieron una excelente relación.

En los últimos días, luego de la asunción de Peña, hubo comunicaciones con Massa por pagos de energía de que estuvieron frenados por pedido del flamante presidente, a la espera de la salida de director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, ex presidente de Paraguay quien al igual que Peña pertenece al Partido Colorado, pero de grupos internos opositores. Además, hay una vieja deuda pendiente de Paraguay a Argentina, de unos USD 4.000 millones, que viene de un acuerdo renegociado entre Mauricio Macri y su par de entonces, Horacio Cartés, padrino político de Peña y sancionado por EEUU.

“Le dije al ministro que para mí sería fundamental que a partir del 15 de agosto se pudieran hacer todos los pagos posibles, que para mí iba a ser muy importante. Claramente eso le eximía a él de tener que hacer cualquier pago antes del 15″, dijo ayer Peña en una conferencia de prensa.

Al final de la reunión, Massa dio una conferencia de prensa y destacó el apoyo y la actitud proactiva de Paraguay en la negociación con el FMI.

Sergio Massa y el presidente de Paraguay Peña

Como se dijo, uno de los temas centrales de la reunión fue la deuda energética cruzada por Yacyretá. “Es una deuda histórica no convalidada y es un tema que hay que cerrar, es una deuda de stock de unos USD 4.500 millones, pero la idea no es complicar a los paraguayos y se van a estudiar herramientas en ese sentido. Además hay una deuda de flujo energético de $86.000 millones que será saldada los próximos meses. Hay una auditoría que está haciendo el gobierno paraguayo”, dijo Massa.

Con respeto a la HIdrovía, el ministro dijo que se acordó conformar una comisión binacional de ministros “con una mirada del proyecto de largo plazo”. Semanas atrás, en una entrevista con Infobae, Peña había dicho sobre el tema: “Hay un problema grande. Somos cinco los países y Argentina está hacia el final y ejerce un peso mucho mayor en el manejo. Estamos realmente muy preocupados porque es una gran oportunidad, son 3.000 kilómetros por los que se movilizan 40 millones de toneladas. El río Mississippi (en EEUU), que es mucho más pequeño, moviliza 500 millones de toneladas. Tenemos que tener seguridad sobre la navegabilidad y confiabilidad sobre el manejo. Y si hay una parte que quiere cobrar un peaje que no está contemplado, o que no está reconocido, se vuelve una situación de mucha preocupación. Voy a pedir que sea un tema central en la agenda del Mercosur”. Massa saludó tras las reuniones a Juan Pablo Biondi, el ex vocero de Alberto Fernández, quien asesora a empresas de comunicaciones en el país vecino.

Seguir leyendo: