La séptima no es mensurable, por eso no está dentro de las causas de a caída de las reservas y es la falta de confianza que genera el posible ganador de las elecciones . Las medidas que anunciaron no bajan las chances de ir a un default selectivo. Las pruebas están a la vista. Dos de los tres bonos que se pagaron, vencen después del próximo mandato. El Bonar 2024 tiene una tasa de retorno de 20,15% y el Bonar 2026 de 26,33%. En tanto, el Bonar 2021, que le toca pagar al próximo presidente, da una renta de 81,73%. La diferencia de rendimientos está en que los inversores creen que el Bonar 21 será alcanzado indefectiblemente por el default selectivo o la restructuración de la deuda.