No se trata de una cifra menor. Por el contrario supera en $1.000 millones el superávit primario, antes de considerar el pago de intereses de la deuda pública, acumulado en los primeros 4 meses del corriente año. De todas formas, en Hacienda suelen destacar: "se trata de un aumento de la autorización de gasto en las diferentes partidas, pero no implica la obligación de su ejecución en el ejercicio". En ese caso, no se alteraría el cumplimiento de la meta de excedente base acordada por el Gobierno con el Fondo Monetario.