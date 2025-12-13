FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

La FIFA informó la cantidad de tickets vendidos hasta ahora (AP Foto/Martin Meissner)

El inicio de la tercera fase de venta de entradas para el Mundial 2026 ha generado un fenómeno global: en tan solo 24 horas, hinchas de más de 200 países y territorios presentaron 5 millones de solicitudes de boletos a través de la página oficial de la FIFA, según informó el ente que rige el fútbol. La cita ecuménica, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, será la primera que cuente con 48 selecciones.

La demanda inicial ha estado marcada por el entusiasmo hacia partidos de la fase de grupos que destacan por su atractivo internacional. El encuentro entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, encabeza la lista de los más solicitados durante el periodo de sorteo aleatorio.

Los otros duelos que completan el top cinco en solicitudes son Brasil contra Marruecos (Nueva York-Nueva Jersey, 13 de junio), México frente a República de Corea (Guadalajara, 18 de junio), Ecuador ante Alemania (Nueva York-Nueva Jersey, 25 de junio) y Escocia-Brasil (Miami, 24 de junio), involucrando a nueve selecciones de cinco continentes distintos.

El partido en Miami que jugará el seleccionado portugués de Cristiano Ronaldo es el más pedido por los fanáticos (Foto: Reuters/Pedro Nunes/File Photo)

Entre los países con mayor número de solicitudes, aparecen los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) como líderes del listado, seguidos por Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá, según los datos que difundió la FIFA. El regreso del elenco escocés al máximo escenario futbolístico tras 28 años ha impulsado a sus seguidores a ubicarse entre los diez primeros en demanda de entradas, reflejando la emoción por volver a ver a su selección en una Copa del Mundo.

El periodo de sorteo aleatorio para la adquisición de boletos permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero de 2026. La FIFA aclaró que en el momento en que se realice la solicitud dentro de este plazo no influye en las probabilidades de éxito. Los interesados pueden elegir los partidos, la categoría de entradas y la cantidad deseada, siempre respetando las restricciones por hogar. Además, a partir del lunes 15 de diciembre de 2025, se habilitará la opción de compra y reventa a través del FIFA Resale/Exchange Marketplace en FIFA.com/tickets.

Para participar en el sorteo, es imprescindible contar con un FIFA ID. Quienes ya dispongan de uno deben iniciar sesión y registrarse nuevamente, incluso si participaron en sorteos anteriores. Aquellos que aún no tengan una cuenta, deben crearla en la web oficial de la FIFA antes de iniciar el proceso.

Argentina es uno de los países que más entradas solicitó (AP Foto/Ariel Schalit)

En ese sentido, la FIFA mencionó que las solicitudes de entradas están sujetas a las reglas oficiales del sorteo aleatorio, publicadas en su página web, y que no es necesario realizar una compra para participar o ganar. En caso de resultar seleccionado, la tarjeta de pago del solicitante será cargada automáticamente conforme a la autorización previa, lo que implica la compra directa de las entradas asignadas. Además, recuerda que solo pueden participar personas mayores de 18 años.

Esta etapa representa la primera oportunidad para que los hinchas elijan partidos específicos con pleno conocimiento del fixture, publicado el pasado sábado 6 de diciembre. Los precios de los boletos para el público general y para los aficionados de las selecciones se mantienen fijos durante toda esta etapa.

Vale recordar que el debut de Argentina, que integra el Grupo J, será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22 (hora argentina). El segundo compromiso está pautado para el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium a las 14 (hora argentina). El cierre de la fase de grupos, será ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23 en Dallas.