Deportes

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

El ente que organiza el fútbol a nivel mundial dio a conocer las primeras cifras de la venta de tickets

Guardar
La FIFA informó la cantidad
La FIFA informó la cantidad de tickets vendidos hasta ahora (AP Foto/Martin Meissner)

El inicio de la tercera fase de venta de entradas para el Mundial 2026 ha generado un fenómeno global: en tan solo 24 horas, hinchas de más de 200 países y territorios presentaron 5 millones de solicitudes de boletos a través de la página oficial de la FIFA, según informó el ente que rige el fútbol. La cita ecuménica, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, será la primera que cuente con 48 selecciones.

La demanda inicial ha estado marcada por el entusiasmo hacia partidos de la fase de grupos que destacan por su atractivo internacional. El encuentro entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, encabeza la lista de los más solicitados durante el periodo de sorteo aleatorio.

Los otros duelos que completan el top cinco en solicitudes son Brasil contra Marruecos (Nueva York-Nueva Jersey, 13 de junio), México frente a República de Corea (Guadalajara, 18 de junio), Ecuador ante Alemania (Nueva York-Nueva Jersey, 25 de junio) y Escocia-Brasil (Miami, 24 de junio), involucrando a nueve selecciones de cinco continentes distintos.

El partido en Miami que
El partido en Miami que jugará el seleccionado portugués de Cristiano Ronaldo es el más pedido por los fanáticos (Foto: Reuters/Pedro Nunes/File Photo)

Entre los países con mayor número de solicitudes, aparecen los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) como líderes del listado, seguidos por Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá, según los datos que difundió la FIFA. El regreso del elenco escocés al máximo escenario futbolístico tras 28 años ha impulsado a sus seguidores a ubicarse entre los diez primeros en demanda de entradas, reflejando la emoción por volver a ver a su selección en una Copa del Mundo.

El periodo de sorteo aleatorio para la adquisición de boletos permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero de 2026. La FIFA aclaró que en el momento en que se realice la solicitud dentro de este plazo no influye en las probabilidades de éxito. Los interesados pueden elegir los partidos, la categoría de entradas y la cantidad deseada, siempre respetando las restricciones por hogar. Además, a partir del lunes 15 de diciembre de 2025, se habilitará la opción de compra y reventa a través del FIFA Resale/Exchange Marketplace en FIFA.com/tickets.

Para participar en el sorteo, es imprescindible contar con un FIFA ID. Quienes ya dispongan de uno deben iniciar sesión y registrarse nuevamente, incluso si participaron en sorteos anteriores. Aquellos que aún no tengan una cuenta, deben crearla en la web oficial de la FIFA antes de iniciar el proceso.

Argentina es uno de los
Argentina es uno de los países que más entradas solicitó (AP Foto/Ariel Schalit)

En ese sentido, la FIFA mencionó que las solicitudes de entradas están sujetas a las reglas oficiales del sorteo aleatorio, publicadas en su página web, y que no es necesario realizar una compra para participar o ganar. En caso de resultar seleccionado, la tarjeta de pago del solicitante será cargada automáticamente conforme a la autorización previa, lo que implica la compra directa de las entradas asignadas. Además, recuerda que solo pueden participar personas mayores de 18 años.

Esta etapa representa la primera oportunidad para que los hinchas elijan partidos específicos con pleno conocimiento del fixture, publicado el pasado sábado 6 de diciembre. Los precios de los boletos para el público general y para los aficionados de las selecciones se mantienen fijos durante toda esta etapa.

Vale recordar que el debut de Argentina, que integra el Grupo J, será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22 (hora argentina). El segundo compromiso está pautado para el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium a las 14 (hora argentina). El cierre de la fase de grupos, será ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23 en Dallas.

Temas Relacionados

FIFAMundial 2026selección argentinadeportes-argentinaseleccion argentina mundial 2026

Últimas Noticias

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

En el Madre de Ciudades, la Academia y el Pincha buscarán bordar una nueva estrella en su escudo. Desde las 21, por ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Estudiantes definirán al

Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura: la abismal diferencia con otras ligas de Sudamérica y Europa

Racing o Estudiantes recibirán un monto muy inferior al que otorgan los principales campeonatos de la región y del Viejo Continente. Incluso, es menor al que logró el ganador de la Serie B de Brasil

Cuánto dinero ganará el campeón

A 48 horas de confirmarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate

El Mate lo había presentado el jueves por la tarde, pero este sábado informó que finalmente no llegará. El ex Independiente acaba de quedar en libertad tras cinco años detenido en una causa de abuso sexual

A 48 horas de confirmarlo

Los videos y las fotos de los disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India: el caos que se desató y los destrozos del público

Miles de aficionados se metieron al recinto en Calcuta y provocaron serios incidentes. Hubo quejas por irregularidades en la organización del evento que recibió al astro argentino

Los videos y las fotos

La reacción de Lionel Messi al ver su imponente estatua en India

El astro argentino fue homenajeado con una monumental escultura de 21 metros de altura

La reacción de Lionel Messi
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Barry Keoghan se une al

Barry Keoghan se une al mundo Peaky Blinders con un papel central en la nueva película

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Murió Peter Greene: 6 películas para recordar su legado en Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

José Sacristán dejó el cine

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español