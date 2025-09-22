Deportes

Impacto en el Inter Miami de Messi: una de sus figuras se retiraría a fin de año

El conjunto de la MLS pelea por asegurarse una plaza en los playoffs, con seis fechas de la temporada regular por delante

Busquets tomó una decisión con
Busquets tomó una decisión con respecto a su futuro

El futuro de Sergio Busquets en el fútbol profesional parece estar definido, ya que el experimentado mediocampista español habría decidido no renovar su contrato con el Inter Miami y retirarse al concluir la presente temporada. Esta determinación marcaría el cierre de una de las trayectorias más destacadas de la última era, tanto en clubes como en selecciones nacionales.

A sus 37 años, Busquets transitaría sus últimos meses como futbolista en el equipo de Florida, donde comparte vestuario con figuras como Lionel Messi y Jordi Alba, viejos compañeros de sus años en el Barcelona. De acuerdo con lo reportado por Cadena Cope, el mediocentro habría optado por poner fin a su carrera una vez finalice la temporada actual, descartando la posibilidad de continuar en la Major League Soccer (MLS).

El legado de Busquets se sustenta en una carrera repleta de logros. En el Barcelona, club en el que se formó y consolidó, fue pieza clave en una de las etapas más exitosas de la institución, compartiendo protagonismo con Xavi e Iniesta. Con la selección de España, integró el plantel que conquistó la Copa del Mundo y la Eurocopa, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas defensivos de su generación. Además, suma más de 800 partidos a nivel de clubes y casi 150 presencias internacionales, acumulando 36 títulos a lo largo de su carrera.

Busquets y Messi compartieron más
Busquets y Messi compartieron más de una década en el Barcelona

En la MLS, pese a la veteranía, Busquets ha continuado mostrando destellos de su calidad y ha transmitido su experiencia a los jugadores más jóvenes del plantel. No obstante, el desgaste físico y el paso del tiempo habrían influido en su decisión de dar un paso al costado.

Las señales marcan que el desenlace de la temporada determinará el momento exacto de su despedida. La campaña de la MLS puede concluir para el Inter Miami en distintas fechas, dependiendo de su desempeño: desde finales de octubre, con el repechaje a los playoffs, hasta principios de diciembre, si el equipo alcanza la final del campeonato.

Al margen de que la noticia genera impacto por el nombre propio, Busquets ya había adelantado que colgar los botines era una posibilidad. A fines de agosto, en la antesala de la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, el jugador de 37 años admitió: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”.

“Cuando salí del Barcelona ya sabía que no volvería a España ni a Europa. Yo también tengo una edad. Esa etapa ya se cerró cuando vine aquí“, agregó en aquella oportunidad sobre una posible vuelta al Viejo Continente.

La llegada de Busquets a la Major League Soccer (MLS) en 2023 se produjo en el marco del ambicioso proyecto liderado por Lionel Messi, con quien compartió más de una década en el conjunto catalán. Su presencia en el vestuario y en el campo ha sido determinante para el Inter Miami, elenco con el que obtuvo la Leagues Cup y el trofeo Suporter’s Shield.

El mediocampista, que debutó en 2008 con el conjunto blaugrana, pondría fin a una era en la mitad de la cancha, ya que numerosos futbolistas lo han catalogado como uno de los mejores en el puesto.

Por lo pronto, tanto él como su equipo batallan por terminar el 2025 con una vuelta olímpica. Con seis partidos por delante, el conjunto rosa está quinto, con 52 puntos, a ocho de Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este. Este miércoles, Inter Miami visitará a New York FC en condición de visitante.

