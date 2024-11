Copa Davis: tras la confirmación de Sinner, Argentina se mostró confiada para la serie ante Italia

El equipo argentino habló en conferencia de prensa en su segundo día con delegación completa en Málaga (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF se entrenó este lunes en doble turno en las canchas auxiliares del complejo Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, con la mente puesta en el debut en el Final 8 de la Copa Davis, cuando se enfrente el próximo jueves al último campeón de la Ensaladera de Plata, Italia.

El equipo albiceleste tuvo su primer contacto formal con la prensa, durante el que el capitán Guillermo Coria habló sobre cómo se encuentra el equipo, que aún no tiene definida la formación para medirse ante los italianos, y confirmó que el rival contará con el número 1 del mundo, Jannik Sinner: “Estamos muy bien y preparados para enfrentarlos. Pero vamos a decidir mañana o el miércoles cómo vamos a formar. Sabemos que Sinner viene con mucha confianza y nosotros tenemos un equipo muy bien preparado para que, sea quien sea al que le toque jugar, pueda estar a la altura y pueda ir en búsqueda de esos dos puntos”.

Cabe destacar que el capitán del conjunto europeo, Filippo Volandri, modificó la nómina inicial antes de la fecha límite que otorga la organización: Matteo Berrettini, ex número 6 del escalafón mundial, reemplazó a Flavio Cobolli, mientras que el reciente campeón del ATP Finals se mantuvo en el equipo.

Jannik Sinner llega al cruce con Argentina como número uno del mundo y reciente campeón del ATP Finals de Turín (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Además, el Mago sostuvo: “Hoy era el límite máximo para hacer el cambio en el equipo y creo que estaban esperando la respuesta de Sinner para ver si él venía a jugar o no. No nos sorprende, no nos modifica mucho que esté Berrettini; nosotros estamos adaptándonos a la superficie y también, no lo voy a negar, viendo del otro lado cómo mueven sus piezas. Tanto Seba (Báez) como Fran (Cerúndolo) están listos para enfrentarse a Sinner y a cualquiera, no tenemos que olvidarnos de Musetti y Berrettini. No ponemos la cabeza solamente en un jugador, acá son dos puntos que tenemos que ganar y los chicos lo saben bien”.

En cuanto al suelo del recinto que albergará el Final 8, el estratega nacional dijo: “Nos encontramos con una cancha muy rápida, más rápida que la de Manchester”.

La segunda raqueta albiceleste, Francisco Cerúndolo se ha enfrentado en cuatro ocasiones contra Sinner, con quien tiene un récord de dos triunfos y dos derrotas: “No sé si genera una presión extra. Creo que hay que tomarlo con total normalidad, como cualquier otro rival. Al fin y al cabo, todos los partidos uno los gana de la misma manera. O sea, puede ser que en Copa Davis tenga otro condimento, pero no porque sea Sinner u otro jugador. En mi caso, yo ya lo he enfrentado un par de veces, ya lo conozco. No lo he enfrentado en este momento, que viene como número uno y con mucha jerarquía, pero yo intento no darle tanto aura al rival, porque si no, en la cancha uno capaz entra con más nervios por haberlo agrandado de entrada”, comentó Fran.

La Selección Argentina de Tenis YPF tomó contacto formal con la prensa por primera vez a tres días del punto ante Italia que definirá el acceso a las semifinales de la Copa Davis (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En cuanto a lo que significa para Italia ir de favorito en la serie, Sebastián Báez sostuvo: “Es un poco lo que vivimos en el circuito, algo a lo que estamos acostumbrados. Pero estamos todos en un gran nivel, teniendo un gran año. Y obviamente nos enfrentamos a jugadores que, ahora, son favoritos por ranking, pero sabemos muy bien que la Copa Davis es un mundo diferente, donde no hay números, no hay nada. Es quién está mejor, quién se siente mejor y el que da más pelea es el que se lleva al partido”.

Para finalizar, los integrantes del equipo argentino de Copa Davis, junto al capitán Coria, fueron enfáticos al afirmar que la serie ante Italia la van a ganar.

La competencia comienza este martes y será transmitida por TyC Sports y Dsports. Los primeros en jugar serán España y Países Bajos, en lo que puede ser la última presentación de Rafael Nadal como profesional; el miércoles se medirán Alemania y Canadá; mientras que el jueves se disputarán dos series: en el primer turno irán Australia vs. Estados Unidos y en el segundo, el vigente campeón ante Argentina.

[Infobae y la AAT le dan inicio a una nueva newsletter. Victorio Grigera, periodista especializado en el deporte, te enviará cada 15 días tips para aficionados y te contará aquellas historias que no se suelen ver de una disciplina que practican más de 4,5 millones de argentinos. Para suscribirte, solo tenés que hacer click acá]