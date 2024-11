“No es descabellado”: el debate entre dos especialistas sobre si Colapinto debe ser el compañero de Verstappen en Red Bull

Franco Colapinto es la revelación de la temporada 2024 de la F1, pero aún no tiene asiento asegurado para 2024 (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Restan tres fechas para terminar la temporada de la Fórmula 1 y uno de los temas que acapara a la prensa mundial es el futuro del argentino Franco Colapinto. Sin lugar en Williams como titular en 2025, ya que será reemplazado por Carlos Sainz y seguirá Alex Albon, una de las alternativas es Red Bull. Ante las negociaciones confirmadas, uno de los principales medios internacionales llevó a cabo un análisis que abrió el debate.

Autosport es considerada la “Biblia” en cuanto deporte motor se refiere. Está asociado a Motorsport, otro gigante de los medios especializados, y ambos suelen publicar los mismos artículos. Dos de sus redactores dieron su opinión sobre si Colapinto está preparado para ser el compañero de equipo de Max Verstappen, quien se encamina a su cuarta corona al hilo.

Para Alex Kalinauckas, “no es descabellada” la jugada que busca el jefe de Red Bull, Christian Horner: ponerlo al argentino al lado del campeón mundial neerlandés. Si bien el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, querría a Liam Lawson (hoy en Racing Bulls) en el primer equipo, hoy la promoción directa de pilotos de Red Bull Junior ya no es “esa máquina que antes funcionaba bien y que hoy está rota. Añadir a Colapinto a la cabeza daría tiempo a repararla, y Lawson seguiría teniendo la oportunidad de brillar en la F1″.

“Un problema mayor que Red Bull deberá superar en cualquier movimiento por Colapinto –en cualquiera de sus escuadras– es el precio que pide Williams. Los rumores apuntan a que será de 20 millones de dólares, y Red Bull no está interesada en un acuerdo de préstamo por el argentino”, algo que Infobae anticipó el 2 de noviembre.

La portada del sitio Autosport con el análisis

La escuadra de la bebida energizante ya está perdiendo esos 20 millones por haber caído al tercer puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Por eso Kalinauckas apuntó que “Colapinto también trae patrocinadores, como Williams disfruta actualmente, y un interés masivo de América Latina”.

En cuanto a la comparación con Lawson, aportó el dato de que “Albon es en promedio 0,179 segundos más rápido que Colapinto en la clasificación (basado únicamente en las sesiones en seco, limitadas al momento en que cualquiera de los dos pilotos abandonó la pista) y Yuki Tsunoda está solo 0,034 segundos por delante de Lawson según la misma métrica”.

“Y tampoco es seguro que haya una mejora en comparación con Pérez, pero aquí es donde la resiliencia mental del piloto entra en juego en la consideración actual. Esta es la razón por la que Red Bull no promocionará a Tsunoda desde Red Bull: no cree que pueda manejar las exigencias de ser compañero de equipo de un verdadero grande de la F1″, agregó.

En sus seis fines de semana de Gran Premio hasta ahora, Colapinto ha demostrado que puede hacerlo con mucha menos preparación, incluso en comparación con Lawson. “Sin embargo, accidentes como los que tuvo en Brasil, incluido uno incómodo detrás del coche de seguridad, no pueden continuar”, afirmó.

Franco Colapinto, bajo la lluvia paulista en la última competencia, en la que abandonó tras un accidente (Photo by /Sipa USA)

“Esto es clave para Red Bull. Todo lo que necesita es un compañero de equipo que se acerque a Verstappen (por ejemplo, con una diferencia media como la que tiene Colapinto con Albon) y que sea capaz de soportar la carga de ser presionado sin descanso desde el otro lado del garaje y, potencialmente, superado todo el tiempo. En lo que ha demostrado hasta ahora, Colapinto bien podría ser la respuesta a un problema que Red Bull ha luchado por resolver desde que Daniel Ricciardo se retiró en 2018″, concluyó.

Por otro lado, Oleg Karpov, aseguró que Colapinto aún no está listo para medirse mano a mano con Verstappen. El sustento para su opinión es que, más allá del furor argentino por volver a tener un piloto en la Máxima, será solo Franco el que enfrente al campeón mundial: “Si Franco se une a Red Bull, será él quien comparta el garaje con Max Verstappen, no los aficionados ni los políticos (aunque puede que le pongan pegatinas), y simplemente no hay ninguna prueba todavía de que esté preparado para uno de los trabajos más duros de la F1. Ni siquiera es que sea demasiado pronto para que Colapinto se suba a uno de los mejores coches de la parrilla, aunque probablemente ese también sea un argumento válido: simplemente no hay suficientes datos fácticos para demostrar que está a la altura de la tarea”.

“Por lo que hemos visto de Colapinto hasta ahora, es seguro decir que es un mejor rival para Alex Albon que Logan Sargeant. Sumó puntos en Azerbaiyán y fue impresionante. En Singapur también fue decente y sin duda vale la pena destacar la obtención de puntos en Austin. Pero, ¿eso significa que está listo para un auto de primera? Por supuesto que no. Probablemente baste con decir que ha demostrado que es lo suficientemente bueno para estar en la F1. Pero eso es todo. Al menos por ahora”, añadió.

“Colapinto todavía tiene mucho que demostrar. Los márgenes de clasificación contra Albon en Italia y México son menos comentados ahora. Lo mismo ocurre con los accidentes. Pero esa es la naturaleza del panorama mediático actual, donde Sargeant habría sido devorado vivo por chocar bajo el coche de seguridad y, sin embargo, para Colapinto, que está en su fase de luna de miel en la F1, todavía hay excusas”, esgrimió. Karpov ratifica que Horner quiere “contratar a Colapinto para Red Bull”, pero que en su lugar “deberían ser considerados Carlos Sainz o incluso Albon porque ambos ya fueron compañeros de Verstappen”. Y admite que el bonaerense de 21 años “puede ayudar a Red Bull a mantener contentos a sus patrocinadores latinoamericanos en caso de que Sergio Pérez sea liberado”.

Pero en su cierre aseveró que “si Franco puede ser un activo desde un punto de vista deportivo es una pregunta que es imposible de responder en este momento. Colapinto podría ser una futura superestrella, pero por ahora hay pocas pruebas que respalden esa afirmación”.