Atento Gago: la nueva oferta de Fenerbahce por Cristian Medina que analiza Boca

El volante se retira de la cancha luego de un partido con Atlético Tucumán. Foto: Joaquín Camiletti/Getty Images

Boca Juniors recibió una nueva noticia que modifica el armado del plantel con vistas a las competencias que jugará a lo largo de 2025, principalmente la Copa Mundial de Clubes: Cristian Medina tiene avanzada su salida al fútbol europeo, que recién se daría a inicios del próximo año tras el acuerdo que arribó el club con el Fenerbahce.

El Xeneize tiene recibió una nueva oferta por el volante y se trata de una operación que involucra un pago de 10 millones de dólares más cinco millones basados en cumplir objetivos por parte del equipo turco, según informó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlos. El dato clave es que la entidad que preside Juan Román Riquelme podrá seguir contando con el mediocampista hasta el final del 2024 y recién allí lo dejará partir a Europa. El pacto también dejaría en La Ribera una plusvalía del 20% en caso de que Medina sea transferido luego por ese combinado.

Será el único argentino en el plantel de la institución turca, tendrá como entrenador al legendario José Mourinho y como compañeros al arquero de la selección de Croacia, Dominik Livakovic, los delanteros Edin Dzeko y Youssef En-Nesyri, y el ex hombre del Manchester United, Fred.

La firma del contrato con la entidad turca será por una extensión de cinco años, más allá que recién cambiará de vereda a partir de 2025. Su permanencia hasta fin de año es una buena noticia para Boca Juniors porque Fernando Gago evita perder una pieza del mediocampo en mitad de la competencia con el foco puesto en la Copa Argentina.

El volante de 22 años surgido del club tuvo rodaje en las Inferiores de la selección argentina con participación en la Sub 15, Sub 17 (fue campeón de los Sudamericanos de ambas categorías) y la Sub 23. Además, completó los 90 minutos en los cuatro encuentros disputados por la Albiceleste a las órdenes de Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París 2024. Incluso, ya fue citado por Lionel Scaloni a la Mayor, pero aún no debutó en La Scaloneta.

A nivel clubes, Medina levantó cinco títulos en su paso por la entidad Azul y Oro: 2 Copa de la Liga (2020 y 2022), 1 Liga Profesional (2022), 1 Supercopa Argentina (2022) y 1 Copa Argentina (2021). Disputó 155 partidos con esta camiseta con un total de 9 goles y 11 asistencias. En lo que va de 2024, lleva acumulados 4 gritos y misma cantidad de pases gol. Su última celebración fue en el empate anotado sobre la hora contra Independiente Rivadavia en Mendoza por la décima jornada del certamen local.

El caso de Medina era uno de los temas sensibles para Boca, más aún después que se viralizara un diálogo con Miguel Merentiel en una filmación oficial de la institución donde le planteaba que pretendía marcharse. “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, le decía al uruguayo en esa pequeña escena que puso la necesidad de la transferencia sobre la mesa.

“Tenemos muchas ofertas por muchos jugadores de nuestro plantel. Estamos muy contentos con él, lo queremos muchísimo, es muy importante para el equipo y por ahora seguirá acá”, había dicho luego de esta controversia Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol del club, sobre este jugador que tiene una cláusula de salida que asciende a 20 millones de dólares, montos similares por los que Boca vendió a otras joyas canteranas como Equi Fernández (a Al Qadisiyah Arabia Saudita) y Aaron Anselmino (al Chelsea, aunque permanecerá a préstamo al menos hasta fin de año en el Xeneize).