Lionel Scaloni, a fondo: del mensaje a los periodistas por Lautaro Martínez y Julián Álvarez a la única cábala que tiene antes de cada partido

Copa América 2024 - Argentina Canadá - Resumen

La selección argentina venció 2-0 a Canadá en el partido inaugural de la Copa América y sacó adelante un complicado encuentro en el Mercedes-Benz Stadium para comenzar de la mejor manera la defensa de la corona lograda en la edición pasada celebrada en Brasil.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni tocó distintos temas, analizó el cruce en Atlanta y criticó las condiciones del campo de juego cuando fue consultado a si veía algún paralelismo con lo que fue el encuentro en comparación al debut en el Mundial 2022: “Sí, pareció el de Arabia con la diferencia de que allá jugamos en una cancha decente. Con todo respeto, quiero aclarar esto. Menos mal que ganamos porque sino hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno, lo siento. No es una excusa. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy... Sinceramente, no está apta para este tipo de jugadores”.

A continuación, volvió a ser consultado por el dilema que enfrenta en cada compromiso para elegir entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez con la particularidad de que ambos convirtieron en el estreno por el Grupo A: “Buscamos el equilibrio. Somos un equipo que lo necesita. A quién no le gustaría que jueguen los dos, Leo, Ángel y defiendo yo... Es que es la realidad, es lo que hay. Ellos lo entienden, son los primeros en hacerlo. Duele porque son dos delanteros de primer nivel, pero lo tienen clarísimo. Si encontrás la solución, sería bueno que me la digas”.

Más adelante, le dejó un mensaje a los periodistas en referencia a este tema: “Será toda la Copa así, muchachos. Ojalá sea hasta el final. Si no pasa nada raro, será la pregunta de ustedes en todas las ruedas de prensa”.

Por otro lado, fue interrogado sobre el único ritual que tiene antes de empezar cada encuentro como seleccionador nacional: “¿Si soy cabulero? Pensé que a lo mejor habías visto algo... No, lo único que tengo es que entro con el pie derecho. Lo hago desde que juego al fútbol y no lo dejo de hacer nunca sea como sea el resultado”.

Noticia en desarrollo...