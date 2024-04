Hernán López Muñoz fue comprado por un campeón de la MLS y River Plate recibirá una millonaria cifra: “Ya está todo definido”

Daniel López Maradona brindó una entrevista para Radio Continental

Godoy Cruz fue el equipo sensación en la primera parte del año. El buen rendimiento mostrado por el plantel de Daniel Oldrá revolucionó el fútbol argentino, aunque terminó opacado por la prematura eliminación en el Repechaje de la Copa Libertadores sumado a la caída contra Vélez en los cuartos de final de la Copa de la Liga. En este contexto, el Tomba perderá a una pieza clave de cara a lo que será la Liga Profesional y esta noticia también afectará a River Plate.

Según la información arrojada por el periodista Germán García Grova, especializado en el mercado de pases, el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos llegó a un “acuerdo” para incorporar al sobrino nieto de Diego Maradona por una cifra de USD 7 millones a cambio del 100% de su pase y firmará un contrato por cinco años con la entidad de California. Estará a las órdenes del estadounidense Luchi González.

La fuente apuntada precisó que se trabaja a contrarreloj para inscribirlo porque el mercado de pases se cierra este martes 23 de abril. La siguiente ventana de transferencias tendrá lugar del jueves 18 de julio al miércoles 14 de agosto, según se desprende del sitio oficial de la MLS. Su desembarco en Norteamérica será fundamental para levantar a un equipo que se hunde en el último lugar de la Conferencia Oeste con 3 puntos, es el que menos unidades ha sumado entre las 29 franquicias del campeonato y registra 1 victoria, 8 derrotas, 13 goles a favor y 24 tantos recibidos. Tampoco enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en la Temporada Regular porque no fueron sorteados en el calendario, aunque se podrían ver las caras si avanzan a los Playoff o en la Leagues Cup.

¿Qué papel tiene River Plate en la operación? El Millonario sigue teniendo el 50% de su ficha después de que le haya vendido la otra mitad a Godoy Cruz a cambio de USD 1.000.000. Debido a esto, el club de Núñez recibirá una parte de la operación. “River recibe la mitad. Limpios, estaría cobrando casi tres millones de dólares porque tenés un porcentaje importante de impuestos”, informó Sebastián Srur, cronista de Radio Continental (AM590). Será compañero del ex Boca Juniors, Cristian Espinoza, en la entidad que supo ser campeona de la MLS en 2001 y 2003.

Jugó un solo partido en la Primera de River Plate (Crédito: Hernán Lopez Muñoz)

Cabe recordar, el talentoso volante ofensivo solo disputó un encuentro con la camiseta de la Banda. Ocurrió en abril de 2019, cuando metió un gol en una derrota 3-2 frente a Tigre en el Monumental. Más adelante, estuvo dos años a préstamo en Central Córdoba y, cuando regresó, volvió a salir en calidad de cedido a Godoy Cruz, donde explotó y la institución le compró una parte de su ficha. Se va del Tomba con 51 partidos con 7 goles y 6 asistencias.

En charla con el programa Saca del Medio, por Continental, su padre y ex futbolista, Daniel López Maradona brindó detalles de la negociación: “Ya está todo definido. Yo estoy acá en Buenos Aires, pero me estuve comunicando con él, viendo las alternativas que había. Se dio, no sé si lo mejor, es lo que salió”.

Además, contó cómo aconseja a su hijo: “Le explico lo que viví, le hablo de la parte futbolística, de lo que puede pasar. También jugué en el interior, sé la clase de gente que es, son especiales. Y ahora también le dije lo mismo. Es otro país, otra idiosincrasia, otra manera de ver fútbol, pero son desafíos que uno tiene que afrontar”.

Hernán López Muñoz junto a su padre, Daniel López Maradona, ex jugador de Argentinos Juniors (Crédito: Hernán López Muñoz)

Más adelante, blanqueó que hubo consultas para llevarse a Hernán al Napoli, lugar donde brilló Diego Maradona: “Sondeos y preguntas, hubo. No es que se inventó. Había un rumor, preguntaron, pero nada más que eso. Hubiese sido hermoso por el fútbol italiano y el lugar”.

“No sé cuál será su techo porque cada vez vas incorporando y aprendiendo más cosas. Nunca se llega a un techo porque siempre aparecen cosas nuevas. El tema es querer hacerlo y afrontar situaciones. No quedarse con lo que se hizo, siempre hay que seguir mejorando”, añadió sobre el potencial del jugador de 23 años.

Hernán López Muñoz tiene el parentesco con el Pelusa porque Ana, una de las hermanas de Diego, es su abuela. Su padre, Daniel, hizo una carrera en Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy, Mineros, Estudiantes de Mérida y Deportivo Italmaracaibo (los tres de Venezuela), San Miguel, San Martín de Tucumán y Almagro.