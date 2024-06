“The last Dance” para Toni Kroos: los dos títulos que busca alzar para agigantar su leyenda y su actual lugar en la lista de los futbolistas más ganadores de la historia

Toni Kroos tendrá su última función con el Real Madrid en la final de la Champions League de Wembley ante el Borussia Dortmund (REUTERS/Angelika Warmuth)

Toni Kroos disfruta de sus últimos meses como futbolista profesional. El mediocampista alemán de 34 años anunció su retiro de la actividad una vez que concluya su participación con la selección de su país en la Eurocopa y jugará su último partido con la camiseta del Real Madrid este sábado, ante el Borussia Dortmund en la final de la Champions League de Wembley.

Luego de su emotiva despedida del Santiago Bernabéu en el encuentro ante el Betis, con todo el público merengue que lo cobijó desde su llegada al Madrid en 2014, Kroos tendrá una nueva oportunidad de levantar la Orejona y agregar una estrella más a su enorme lista de copas ganadas. El nacido en Greifswald lleva 34 títulos y podría sumar dos más (Champions y Eurocopa) para meterse entre los más laureados en la historia.

El jugador disputó, desde su debut profesional en el Bayern Múnich, 731 partidos oficiales en clubes, con 66 goles y 148 asistencias. Pero además, de la cantidad de títulos que se desprenden de su trayectoria de 17 años al máximo nivel, se encuentran nada menos que un Mundial con Alemania (Brasil 2014), 5 Champions League, 5 Supercopas de Europa y 6 Mundiales de Clubes. Se adosan otros 16 logros domésticos con las camisetas del Bayer Múnich (3 Bundesliga, 3 Copa de Alemania y 1 Supercopa alemana) y Real Madrid (4 ligas de España, 4 Supercopa de España y 1 Copa del Rey).

“Durante toda mi carrera no he pensado nunca en ganar trofeos individuales. Yo siempre he pensado en ganar con el equipo. El resto es una consecuencia”, dijo Kroos tras su último partido en Madrid frente a Betis, aclarando que no espera con ansias obtener el Balón de Oro en caso de ser campeón con el Real en la Champions y con la selección de Alemania en la Eurocopa.

Toni Kroos cerrará su carrera como futbolista en la Eurocopa de Alemania (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Con una estrella menos que Kroos se encuentran actualmente dos compañeros en la selección de Alemania, que compartirán el plantel en la próxima Eurocopa, en la cual serán locales. El arquero Manuel Neuer y el delantero Thomas Müller, ambos jugadores del Bayern Múnich, poseen 33 títulos cada uno. En tanto que en la lista de futbolistas activos más ganadores, el austríaco David Alaba puede alcanzar la línea del francés Karim Benzemá, con 36 conquistas, si es que consigue ganar la Champions con el Real Madrid.

En cuanto a los más ganadores del mundo, en lo más alto del ranking figura Lionel Messi, con 44 títulos. La única duda respecto a los logros del actual jugador del Inter Miami y la selección argentina radica en la Supercopa de España de 2005 que obtuvo el Barcelona. El rosarino no integró la lista de convocados para los partidos, pero el club catalán lo consideró parte de la plantilla campeona.

Detrás de La Pulga se encuentra el brasileño Dani Alves (43), quien no está jugando al fútbol por su situación procesal al ser condenado por violación en España. Andrés Iniesta, activo a sus 40 años en el Emirates Club, ostenta 40 títulos y completa el podio.

EL RANKING DE FUTBOLISTAS MÁS GANADORES DE LA HISTORIA

1- Lionel Messi (Inter Miami): 44

2- Dani Alves: 43

3- Andrés Iniesta (Emirates Club): 40

4- Hossam Hassan (Retirado): 39

5- Gerard Piqué (Retirado): 38

6- Maxwell y Ibrahim Hassan (Retirados): 37

7- Karim Benzmá (Al Ittihad), Ryan Giggs y Kenny Dalglish (Retirados): 36

8- David Alaba (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Sergio Busquets (Inter Miami) y Vitor Baia (Retirado): 35

9- Marquinhos (PSG), Ángel Di María (Benfica) y Toni Kroos: 34

10- Manuel Neuer (Bayern Múnich), Thomas Müller (Bayern Múnich), Thiago Silva (Fluminense) y Xavi Hernández (Retirado): 33.