La hija de Virginia confesó su estrategia en Gran Hermano detrás del escandaloso cruce de su mamá con Furia

Delfina, la hija de Virginia, habló sobre las posibilidades de su mamá de ganar Gran Hermano (Telefe)

Con tan solo ocho jugadores en Gran Hermano, la recta final del reality complica las estrategias de algunos jugadores. Una de las perjudicadas es Furia quien, acostumbrada a confrontar con otros participantes, busca un rival dentro de la casa. Así las cosas, Juliana puso sus ojos en Virginia, lo que en los últimos días desató un fuerte cruce con la humorista que hasta involucró a su hija, Delfina.

Este viernes, en La noche de los ex (Telefe), la joven habló ante los panelistas y opinó del cruce entre Furia y su mamá. Todo comenzó cuando Nacho Castañares le preguntó: “¿Pensás que tu mamá puede llegar a sacar a Furia de acá a la final?”. Tras unos instantes de reflexión, la hija de la humorista expresó: “Está dificil, porque sabemos que los furiosos son un montón, pero hoy cada vez la veo más fuerte (a Virginia) y siento que es la única de la casa que se le pone en contra y no le tiene miedo. Siento que cada vez Furia va a estar más débil, lo está siendo”.

Luego, ante la consulta de los panelistas, Delfina reveló qué es lo que había pensado en ese momento de tensión: “A mi me pasó que sabía que en algún momento Furia se la iba a agarrar conmigo, de hecho creo que no lo hizo antes porque había otros objetivos en la casa. Me gustó que mi mamá me haya defendido porque sé cómo es ella. En un momento le dije ya está: ‘vos sos Virginia, yo soy Delfina, tengo 25 años, me puedo defender sola’. Un poquito me enojé porque no quería que se termine de sacar. Mi mamá cuando se enoja mucho…”.

Fue entonces cuando Daniela Celis la interrumpió y le dijo: “¿No sentías que perdía tu mamá? Por eso tampoco querías que se peleen mucho. Porque sabías que todos los que se pelean con Furia pierden”. Inmediatamente, mostrándose segura de la decisión que había tomado la comediante, ella respondió: “No tenía ese miedo porque, como mamá, sentía que la iban a bancar por defenderme. Pero sentía que había un punto, un límite en el que no tenía que meterse más”.

La pelea de Virginia y Furia en Gran Hermano 2023 (Telefe)

En línea con las palabras de la joven, y tras repasar el tape de la situación, Romina Uhrig comentó: “Como mamá, cuando veía esto, se me llenaban los ojos de lágrimas. De la impotencia. Como mamá me ponía muy mal porque sentía el dolor de ella, que hablen así de tu hija. Eso le sumó muchísimo a Virginia”. Luego, los panelistas puntualizaron en un elemento clave de la discusión entre las jugadoras: las zapatillas.

Con un tono humorístico, Delfina reveló el detalle de la pelea: “Las zapatillas eran de Furia, porque el día anterior había hecho la valija, y ese día no nos devolvían la ropa. Entonces Furia me da las zapatillas porque dijo que no las usaba. Al otro día fue la pelea, yo me pongo a propósito las zapatillas. A ver qué pasaba”.

Dentro de la casa, la tensión continúa. Luego de que Delfina ganara la casa, Virginia se transformó en la líder de la semana. Esto no solo provocó el enojo de Furia, sino que los Bro’s conformen una nueva estrategia para complicar la tarea de la comediante. Así las cosas, tras la gala de nominación, la humorista se quedó sin opciones al momento de subir y bajar a alguien de placa. Por esto terminó subiendo a Florencia (la única participante que no estaba en placa), y bajando a Martín. La estrategia de la rubia es debilitar al grupo, provocando que los votos se centren Bautista y Nicolás.