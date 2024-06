Un campeón del mundo no ocultó su fanatismo por Boca y mostró su impactante tatuaje en la previa a la final de la Champions

En la previa a la final de la Champions League que disputarán este sábado Real Madrid y Borussia Dortmund en el estadio de Wembley, se realizaron distintas actividades relacionadas con el fútbol y algunas leyendas internacionales disputaron algunos partidos amistosos a modo de entretenimiento. Una de las figuras fue el italiano Marco Materazzi, quien reveló el fanatismo por Boca Juniors mostrando un impactante tatuaje en su muslo.

En medio de su cobertura para la cadena ESPN, la periodista Sofía Martínez le pidió al ex futbolista campeón del mundo con la selección de Italia en Alemania 2006 que mostrara el tatuaje del Xeneize. Con una sonrisa, Materazzi se levantó el pantalón para descubrir el dibujo del escudo Azul y Oro estampado en la parte interior de su pierna derecha, apenas por encima de la rodilla.

El ex defensor, de 50 años, que además levantó la Champions y el Mundial de Clubes en 2010 con el Inter de Milán, ya había mostrado su fanatismo por Boca y en 2019 aprovechó su visita a Buenos Aires con su amigo Daniel Osvaldo para tatuarse el escudo del club de La Ribera. Además, el célebre jugador recordado por haber recibido el cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial 2006 ante Francia, asistió a la Bombonera para ver la semifinal entre River y Boca por la Copa Libertadores.

“Lo que se siente en la Bombonera no se siente en ninguna otra cancha”, dijo Materazzi al realizarse el tatuaje en la Argentina, país al que viajó junto a su hijo Davide. Además, en su cuenta de Instagram, el temperamental ex defensor posteó en aquel entonces: “Boca es un sentimiento”. Además de su amistad con Osvaldo, el italiano aprovechó para reencontrarse con Nicolás Burdisso, ex compañero en Inter que en 2019 cumplía funciones como mánager del club boquense.

Marco Materazzi durante su visita a La Bombonera con su hijo (@marcomaterazzi)

Materazzi, una de las leyendas de la UEFA, es uno de los invitados de honor a la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund. El italiano participó del encuentro entre ex jugadores y formó parte del equipo ganador con Bacary Sagna, Tomasz Kuszczak, David Silva, John Obi Mikel, Steffen Freund y Luis García.

Otros famosos que jugaron el duelo de leyendas fueron: Luis Figo, Roberto Carlos, Claude Makelele, Vítor Baía, Kaká, Joe Cole, Esteban Cambiasso, Cafú, Robert Pires y Michael Essien, entre otros. Además, estuvo presente Javier Mascherano, actual entrenador del seleccionado argentino Sub 20, quien se animó a dar su vaticinio de la final y vio como campeón al Borussia Dortmund.

