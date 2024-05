Flor Vigna rompió el silencio y habló del romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani: “Estoy bien”

Flor Vigna rompió el silencio y habló del romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani

En las últimas horas los protagonistas le pusieron fin a las especulaciones y tanto Luciano Castro como Griselda Siciliani confirmaron que están saliendo. Primero, fue la propia actriz quien confesó que estaba saliendo con el actor y lo hizo este lunes en A la tarde (América), cuando uno de los cronistas del programa la indagó: “Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”. La respuesta de la actriz no dejó lugar a dudas. “Sí”, dijo contundente, y agregó: “Estamos rebien”.

A raíz de la inminente noticia, las miradas se posaron sobre Flor Vigna, pareja de Castro hasta hace tres meses. Es por eso que Teleshow se comunicó con la bailarina y cantante para que diera su punto de vista. “Bien, yo estoy muy bien”, aclaró en primer lugar sobre el vínculo del hombre con el que compartió dos años y la ex de Adrián Suar.

Si bien desde un comienzo sostuvieron que se separaron en buenos términos y ambos hicieron declaraciones en ese sentido, esta noticia es inesperada para todos. Sin embargo, Vigna le dedicó sus buenos deseos. “Lo quiero mucho y le deseo lo mejor”, sentenció sin dar más detalles.

Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron juntos dos años (@florivigna)

Además, este medio quiso saber cómo estaba la bailarina a nivel profesional y qué proyectos tiene para 2024, ya que se muestra muy enfocada en su carrera artística. Ante la consulta, Flor adelantó en exclusiva: “Voy a sacar un disco este año y me llamaron para una serie muy importante”, concluyó la actriz, quien sigue creciendo a nivel profesional. Desde hace unos años Vigna apostó a su carrera musical sacando temas que ella produce y escribe.

Muchas de esas canciones suelen ser enfocadas o reflejan algunas vivencias personales como “Picaflor”, single que estrenó luego de que su expareja Nico Occhiato blanqueara su romance con Flor Jazmín Peña o también “Puedo solita”, tema que compuso tras su ruptura con Luciano. Habrá que esperar para saber si algo de su nuevo material esté ligado a la nueva relación del actor o al duelo de la separación.

Luciano Castro habló de Flor Vigna

Luciano Castro habló sobre su nueva relación

En las últimas horas, Castro le dio una nota a los Socios del Espectáculo (El Trece) en donde le consultaron por su relación con Griselda y si habló con Vigna antes de hacerlo público. “¿Siguen hablando (con Flor)? ¿Sigue habiendo un vínculo? ¿Le comentaste?”, le consultó la periodista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, a lo que él contestó de manera tajante: “No, no tengo por qué. Parte de la separación es dejar de hablar y separarte, obvio”.

La reacción de Sabrina Rojas

Con quien sí habló es con Sabrina Rojas, la madre de sus dos hijos. “Hoy ella me llamó para decirme ‘che, ¿es verdad que salís con Gri…?’ y le conté yo, es una mentirosa si te dijo otra cosa. Ah, no, sabés que sí, que puede ser, Sabrina no miente. Ella se enteró por amigos en común que estoy con Gri. Quizás sí se enteró por otra gente eh, yo no le dije”.

Con respecto a la relación con Sicialiani, reveló: “Estamos compartiendo, en pareja. Estamos juntos y eso es lo importante. Fue en el cumpleaños sorpresa para Carla (Peterson), nos cruzamos con la Tana, nos pusimos a hablar y bueno acá estamos. Ella me gusta. Andábamos medio escondidos pero nos dimos cuenta de que no nos teníamos que esconder y salimos a comer”.

Sabrina Rojas revelo como se entero de la nueva relacion de Luciano Castro

Por el dicho “donde hubo fuego cenizas quedan”, le consultó la notera a lo que Luciano reveló que eso no era así: “Se habló de eso, pero no queremos que piensen, no es por ahí, porque sino no sería real. Lo que estamos encarando no tiene nada que ver con lo que vivimos antes. Me pasa que puedo ver a la misma Tana de jovencita, pero con todo lo que fue viviendo que la valoriza como mujer”.

“Proyectamos compartir a lo loco, viajar, me gusta La Tana, me gusta estar con ella”, insistió Castro y ante la posibilidad de practicar el poliamor, Luciano descartó: “¿Qué abierto? No es un vínculo abierto, somos grandes”. Por último, el actor cerró: “No, todavía no conoce a mis hijos y sí nuestra prioridad es compartir, tranquilos”.