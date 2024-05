Qué postura tomará el Consejo de Fútbol de Boca Juniors tras los dichos de Diego Martínez sobre Benedetto

Riquelme quedó en el centro del conflicto que se generó entre el entrenador y el futbolista: ¿qué postura tomará el presidente?

Algo no andaba bien y terminó de confirmarse en la conferencia de prensa de Diego Martínez tras la remontada ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El jueves pasado, a 24 horas de que Boca Juniors anunciara la convocatoria oficial para el duelo ante el Ferroviario por la segunda jornada de la Liga Profesional, empezaba la fiesta privada que organizó Darío Benedetto para celebrar su aniversario número 34. El Pipa, que venía de no sumar minutos en las últimas cinco presentaciones del equipo, dedicó unas horas a su círculo íntimo entre cumbias, tragos y el soplido de velitas en un salón de Puerto Madero. Y el viernes por la mañana estalló la bomba en Ezeiza.

“Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron, los que mejor nos iban a representar y que más disponibles estaban para este partido”, fue el argumento que dio Martínez al ser consultado por la exclusión del Pipa luego del 4-2 en el estadio Madre de Ciudades. Los titulares en la ofensiva fueron Luca Langoni y Miguel Merentiel (Edinson Cavani fue preservado), mientras que en la citación aparecieron juveniles como Ignacio Rodríguez (19 años) y Juan Cruz Payal (18).

El otro implicado en esta cuestión fue Norberto Briasco, que había quedado afuera del banco ante Fortaleza por Copa Sudamericana y su última aparición en cancha había sido contra los brasileños a fines de abril (luego estuvo entre los relevos contra Estudiantes de La Plata, Sportivo Trinidense y Atlético Tucumán). Beto presenció el cumpleaños de Benedetto y hasta le dedicó un posteo en las redes sociales. Además, en los videos que circularon en las redes también se los vio a Marcos Rojo y Cristian Lema, quienes se recuperan de sendas lesiones y estaban descartados para jugar contra Central Córdoba.

La situación no pasó inadvertida por el cuerpo técnico, que el viernes por la mañana antes de oficializar la nómina de convocados para viajar a Santiago del Estero el sábado, se percató de que la sala de kinesiología estaba más poblada de lo habitual y una frase salida de la boca de Benedetto, según reveló ESPN, fue lo que molestó a Martínez: “Noches alegres, mañanas tristes”. Incluso por estas horas se ventiló que hasta hubo un pedido de algunos futbolistas para retrasar el entrenamiento matutino del viernes para que sea por la tarde, algo que tuvo respuesta negativa.

El dardo de Diego Martínez a Benedetto

¿Qué postura tomará el Consejo de Fútbol ante esta situación? Juan Román Riquelme le da libre albedrío a Diego Martínez para que disponga las medidas que considere necesarias con cada uno de los elementos del plantel. Así como, por caso, fue él quien decidió dejar de tener en cuenta a Ezequiel Bullaude, quien se irá en junio tras el término de su préstamo. Según pudo averiguar Infobae, hasta ahora el DT no le notificó al presidente xeneize que Benedetto sea apartado hasta el final del semestre ni tampoco recibió al Pipa en su oficina de Boca Predio mientras circulan rumores de que el 9 buscará entrevistarse con él.

Un dato no menor es que el contrato de Benedetto expira a fines de 2024 y todavía no se iniciaron charlas para renovarlo, algo más que improbable a esta altura. El Pipa sabe que corre desde atrás por los brillantes momentos de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, por lo que se encaminaría a la puerta de salida y como ya advirtió en más de una ocasión que no jugará en otro club argentino su destino estaría en el exterior (México o la MLS).

A Boca le quedan cuatro partidos antes del parate por Copa América: el sábado recibirá a Talleres en la Bombonera, el miércoles siguiente definirá la clasificación a la siguiente ronda de la Sudamericana contra Nacional Potosí (también en casa), luego visitará el domingo 2 de junio a Platense en Vicente López y terminará contra Vélez el viernes 14/6 por la noche en la Ribera. Parece difícil que Benedetto tenga protagonismo en alguno de los compromisos después de este entredicho y que Martínez le haya marcado la cancha públicamente.

Ahora bien, ¿habrá chances de que Benedetto cumpla su contrato hasta diciembre de este año? Desde el Consejo se reunirán con el técnico una vez concluida la actividad para que determine quiénes serán prioridad en el segundo semestre del año y es casi un hecho que Benedetto será incluido en una nómina de prescindibles. Riquelme entonces deberá decidir si el Pipa permanece en el plantel profesional como una pieza de recambio o lo libera antes de tiempo para que negocie su llegada a otro equipo en condición de libre.