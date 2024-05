María Fernanda Callejón habló de la relación entre su exmarido Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco

El exmarido de María Fernanda Callejón se lució con su flamante pareja en las redes

Sorpresa en el mundo del espectáculo causó el comienzo de la relación entre Delfina Gerez Bosco (38) y Ricky Diotto (44), el exesposo de María Fernanda Callejón (57). La nueva pareja fue vista en el recital de La K’onga en el Movistar Arena y no tardaron en viralizarse las imágenes.

A continuación, en sus historias de Instagram el músico le dedicó un romántico posteo con una foto de la mediática en primer plano en la que escribió “Ella”, junto a un emoji de corazón rojo. Y luego, la exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece) se pronunció al respecto.

“Estamos iniciando una relación”, señaló en declaraciones al ciclo Editando Tele (Net TV). De acuerdo con la modelo, el inicio de su romance tuvo lugar en el cumpleaños de un amigo en común, lo cual llevó a que no pudiesen parar de hablar. A partir de entonces, aseguró que todo “se dio de manera natural”.

La noticia le cayó como un balde de agua fría a Tony Coggi, quien conoció a Delfina durante su estadía en el reality show de El Trece. Si bien su relación se terminó hace algunas semanas, el boxeador se sorprendió al ver que su exnovia había dado vuelta la página tan rápidamente. Completamente dolido por la situación, el también conductor del programa de streaming La Campana (La Casa) intentó evadir las preguntas que inundaron su perfil de Instagram.

Finalmente, Coggi se sinceró sobre el nuevo noviazgo de su expareja. En diálogo con un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) no ocultó que el hecho lo dejó con el corazón roto. “Estoy muy solo, desde hace como dos meses que con Delfina no continuamos. Tenemos una linda amistad, pero se patinó en estos días. Nada, hablamos, se disculpó, le dije: ‘Te equivocaste, esto no es así y lo sabés porque me conocés’”, explicó el hombre, quien aseguró que conoció el vínculo entre ambos a través de la plataforma social X. “Es más, de todas las novias que tuve, es la que más me conoce, y eso que con mi primera novia estuve diez años. Me conoció totalmente, al 100% en El Hotel, y no creo que ningún flaco la va a conocer como lo hago yo”, sumó.

Delfina Gerez Bosco respondió a los dichos de Tony Coggi

Todavía dolido por lo ocurrido, el intérprete le explicó al notero del ciclo: “Ella no pensó en mí cuando lo hizo, pero no está mal que le guste un flaco y que se pongan de novios; no está mal eso, sino de cómo vengo a enterarme y todos los que me pegan de costado”.

En este panorama, faltaba la palabra de María Fernanda Callejón. En declaraciones exclusivas a Teleshow reveló que para ella lo más importante es cómo se siente Giovanna, la hija en común que tiene con Ricky, de 8 años. “Papás felices, hijos felices. Y eso es lo que más importa”, dijo la actriz, al intentar dejar de lado cualquier otro tipo de especulaciones o declaraciones que puedan llevar a la polémica con su expareja, con quien está en medio de un proceso judicial luego de denunciarlo por violencia de género

En lo que respecta a su presente laboral, destacó que “estoy en un proyecto nuevo”, aunque no quiso revelar más datos sobre el tema y sólo se ocupó en aclarar que “ya falta poquito”, sembrando la duda de si se refiere a la pantalla grande, a la televisión, plataformas de streaming o teatro.

La emoción de Fernanda Callejón con el lanzamiento de su hija como cantante

Además, en las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un video en blanco y negro donde se vio a su hija ante el micrófono y con los auriculares puestos, mientras que su padre la acompañaba con la guitarra. En las imágenes, la menor entona las estrofas de “Buenos Aires”, uno de los temas más escuchados del nuevo álbum de Tini Stoessel. Además, le sumó un extenso texto donde expresó lo mucho que quiere a su hija y cuánto le emociona su talento.

“Hijita, ¡cómo me emociona tu voz!”, comenzó el escrito de Callejón. “¡Qué hermoso que podamos acompañarte en este camino de perseguir tus sueños! ¡Aquí estaremos siempre! Sé lo que te emocionaste en el último recital que dio Tini Stoessel y lo mucho que te llegó su nuevo disco. De eso se trata amor mío”, continuó la madre de la nena, cuya habilidad vocal captó la atención de los internautas. “Gio, que el arte te atraviese e identifique y puedas expresarlo con tu maravillosa voz”, concluyó.