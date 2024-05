Hablar de sexo con tu pareja podría ser difícil: seis formas de hacerlo más sencillo

"Preparar preguntas y abordar el tema con sensibilidad puede reducir la tensión de hablar sobre sexo (Imagen ilustrativa Infobae)

Las conversaciones sobre sexo en una relación de pareja suelen ser uno de los desafíos más complejos de enfrentar. La comunicación abierta y honesta es clave para mantener una vida sexual sana y satisfactoria, según expertos en terapia marital y de familia. Sin embargo, muchas parejas evitan estos diálogos, a veces incluso prefiriendo abandonar la relación antes que enfrentar los problemas en la intimidad.

Jeffrey Chernin, terapeuta matrimonial y familiar y autor de Achieving Intimacy: How to Have a Loving Relationship That Lasts, señaló a The New York Times que algunos prefieren no tener estas conversaciones, especialmente si las cosas en el dormitorio no van bien.

“Una de las cosas que usualmente les digo a las parejas que tienen problemas es: ‘Ojalá hubiera otra forma de superar esto’, pero la única manera que conozco de mejorar la vida sexual, o de reanudarla, es hablar sobre ello”, mencionó.

Chernin reconoció lo estresantes que pueden ser estas discusiones, a menudo deteriorándose en señalamientos, menosprecio o evasión. A pesar de ello, existen algunas recomendaciones útiles para afrontar estas charlas difíciles.

Abrazar la incomodidad

Es común que las parejas tengan dificultades para hablar sobre intimidad y deseos. Según investigaciones, incluso en relaciones a largo plazo, las personas solo conocen alrededor del 60% de lo que le agrada sexualmente a su pareja y apenas el 25% de lo que no les agrada.

Cyndi Darnell, terapeuta sexual y de relaciones en Nueva York, comentó a The New York Times que sus pacientes frecuentemente le dicen que hablar sobre sexo es “incómodo”, lo cual es especialmente cierto si han evitado el tema durante meses o años. “Nos han hecho creer que el sexo es natural. Pero, si fuese fácil y natural, la gente no lucharía con ello tanto como lo hace”, señaló.

Darnell mencionó el caso de una pareja de cincuenta y tantos años que no había tenido relaciones sexuales en años. Cada vez que hablaban del tema, terminaban discutiendo. Buscaron ayuda profesional para superar la vergüenza y la ira que sentían.

En terapia, descubrieron que habían estado obsesionados con la penetración, cuando en realidad el esposo anhelaba cercanía y ternura. Una vez que ella comprendió que él no iba a “abalanzarse sobre ella” cada vez que se acurrucaban, pudieron ser más sensuales entre ellos y discutir lo que les gustaba hacer y por qué.

Maggie Bennett-Brown sugiere enfocarse en aspectos positivos y recordar momentos íntimos para iniciar la conversación (Imagen ilustrativa Infobae)

Evitar el “tenemos que hablar”

Para mitigar el temor que suelen generar estas conversaciones, es mejor abordarlas con sensibilidad. “Cuando una pareja dice: ‘Tenemos que hablar’, la otra persona siente como si fuera a la oficina del director”, explicó Chernin.

En su lugar, se recomienda enfocarse en resolver el problema juntos, con frases como: “Por un lado, sé lo difícil que es para nosotros hablar de esto”, dice Chernin. “Por otro lado, creo que es importante para nuestro matrimonio o nuestra relación poder tener algunas discusiones sobre nuestra vida sexual”. Luego, preguntar: “¿Qué podemos hacer al respecto?”, sostuvo.

Preparar preguntas con anticipación

Tener un guion puede ofrecer una estructura útil. Darnell sugiere iniciar con frases como: “Nuestra relación es muy importante para mí y me gustaría que el sexo volviera a ser parte de ella. ¿Te gustaría también?”.

Incluir aspectos positivos

Maggie Bennett-Brown, investigadora del Kinsey Institute y profesora asistente en la Universidad de Texas Tech, sugirió que no es necesario ser explícito. Puede decirle a su pareja que le gusta cuando le abraza o planifica una noche romántica en la ciudad. Recordar momentos íntimos del pasado puede ayudar a empezar una conversación más profunda.

Buscar ayuda profesional puede ser crucial cuando las conversaciones sobre sexualidad son demasiado dolorosas o difíciles (Imagen ilustrativa Infobae)

Ser consciente del momento

Es crucial elegir bien el momento para iniciar una discusión sobre sexo, especialmente si se va a ser crítico. “Considera una conversación como una serie de discusiones”, recomendó Chernin, así se evita poner demasiada presión sobre uno mismo o la pareja.

Buscar ayuda profesional cuando sea necesario

Si la pareja no quiere hablar o la conversación es dolorosa, Darnell sostuvo que lo mejor es recurrir a un terapeuta sexual o consejero de parejas. Ella también destaca que el sexo no siempre es necesario para una relación romántica satisfactoria. “Una de las preguntas que a menudo hago a mis parejas para quienes el sexo es un tema difícil es: ¿esta relación tiene que ser sexual?”, comentó.

En una sociedad que muchas veces idealiza el sexo como algo fácil y natural, recordar que estas conversaciones requieren esfuerzo, paciencia y disposición puede ser el primer paso para alcanzar una conexión íntima más profunda y satisfactoria en la pareja.