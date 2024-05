Las revelaciones del Chapa Retegui: de por qué su hijo Mateo no jugó en Boca a su “traición” a Carlos Tevez

Chapa Retegui revela cuestiones sobre la estadía de su hijo Mateo en Boca

“No lo respetaron y el presidente de Boca (Juan Román Riquelme) dijo que se quedaba en Tigre porque estaba agradecido a Tigre”. Así arrancó Carlos Retegui su diálogo en Clank Media, donde contó pormenores de lo que fue el frustrado paso de su hijo Mateo por el Xeneize, donde se formó como profesional y llegó a debutar en Primera.

Sobre su préstamo en Tigre, donde dio el salto a Europa, el Chapa precisó: “En enero lo llamó Hugo Ibarra, un señor, un caballero, con todo su cuerpo técnico, con (Leandro) Gracián, con (Roberto) Pompei y se reunieron, pero Mateo ya tenía firmado el contrato 1+1 y no se podía rommper habiendo firmado el 2 de enero”.

Cuando le consultaron si hubo alguna cuestión personal que afectó su retorno a la Ribera, fue contundente: “Sí, totalmente. Lo digo hoy tranquilo. Se perdió unos cuantos millones Boca al no usarlo. Si Boca le hubiera dado 50 partidos y Mateo hubiera hecho diez goles, lo vendía en 40 millones. Todo el mundo del fútbol lo sabe. Lo vendía directamente Boca. Le podría no haber ido bien en 50 partidos y lo daban a préstamo. Yo como director deportivo lo hubiera hecho”.

Una historia que no pudo ser: Mateo Retegui en Boca Juniors

Sobre esa “cuestión personal”, ahondó: “Nunca lo voy a entender, más allá de que yo soy amigo del Tano (Angelici), tenía uina relación de mucha amistad con Carlos (Tevez), con Mauricio (Macri) y otros jugadores también. Que Mateo no haya tenido la posibilidad que tuvieron el chico Vázquez, Orsini y otros jugadores, de darle 50 o 60 partidos. O como ahora el chico Merentiel, que lo está haciendo excelente. A un jugador del club había que darle dado esos partidos para ver si podía rendir”.

Más tarde, Retegui padre reveló: “El creía que le iba a ir bien. En su última pretemporada antes de irse a Tigre le había ido muy bien. No lo digo como papá, me lo contaron de adentro los compañeros. Me decían que estaba andando bien y que estaba haciendo goles. Y no era Carlos (Tevez) porque ya se había retirado. Eran otros”.

Finalmente, el Chapa pintó cómo fue la transferencia a Europa: “18 millones de Tigre a Genoa, de Tigre a Europa, es un número. Y sin selección argentina. Los números de Inglaterra eran mayores. Y de Rusia lo llamaron, pero era una locura porque ya estaba la invasión en Ucrania”.

SU “TRAICIÓN” A CARLOS TEVEZ

Chapa Retegui dice que no traicionó a Carlos Tevez

· “No traicioné a Tevez, para nada. No traicioné a nadie, mirá que tranquilo lo digo”

· “Es mentira que se enteró por radio que no lo acompañaba (al cuerpo técnico de Rosario Central), se enteró por mí. Se lo dije en el cine de la casa adelante de sus hermanos y de los dos preparadores físicos. Habíamos ido a la cancha de Vélez y yo necesitaba un tiempo para salir de la Secretaría de Deportes, hacía dos meses que estaba ahí. Había mucha gente que había ingresado conmigo, eran 30 familias”

· “Yo a Carlos lo quiero, lo adoro, le voy a desear siempre lo mejor a él, sus hermanos y su familia. Con él hablé y sabía que había unos tiempos que había que respetar, pero él necesitaba que yo fuera de la noche a la mañana”

· “Días antes nos habían ofrecido Vélez y otros clubes del fútbol argentino. Nos juntamos a tomar un café, dijimos ‘¿tomamos la decisión con el corazón o la cabeza? No, no podemos. Tenemos que seguir trabajando en la construcción del grupo de trabajo’”.