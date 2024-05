Blinken advirtió que la orden de arresto que impulsa el fiscal de la CPI contra Netanyahu dificulta una tregua en Gaza

Blinken advirtió que la orden de arresto que la CPI pidió contra Netanyahu dificulta una tregua en Gaza (REUTERS)

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió este martes durante una presentación ante el Senado que las recientes órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional pidió contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, dificultan una nueva tregua en Gaza, que lleva meses negociándose.

El pacto “se ve desafiado por una serie de acontecimientos y tengo que decir, sí, que la decisión extremadamente equivocada del Fiscal de la CPI de ayer -la vergonzosa equivalencia implícita entre Hamas y los dirigentes de Israel- creo que no hace más que complicar las perspectivas de llegar a un acuerdo de este tipo”, apuntó Blinken que reiteró así la condena de Estados Unidos al anuncio del fiscal Karim Khan.

No obstante, el funcionario -que ya ha realizado múltiples giras por Oriente Medio y se mantiene en estrecha comunicación con los mediadores de Qatar, Egipto y el director de la CIA, Bill Burns, que también participa de los encuentros- se mantiene optimista y no descarta que el escenario pueda cambiar.

De todas formas, Blinken se mantiene optimista sobre un nuevo acuerdo, que ya estuvo cerca de alcanzarse en varias ocaciones (REUTERS)

“Creo que hemos estado muy, muy cerca en un par de ocasiones. Seguimos en ello cada día, creo que todavía hay una posibilidad”, sumó en ese sentido.

Este lunes, Khan presentó las conclusiones de las investigaciones que llevó a cabo en el último tiempo, en la que evaluó el contexto de las agresiones tanto de los terroristas como de Israel desde el 7 de octubre pasado. Al considerar que ambos bandos habían perpetrado presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, solicitó a los jueces emitir órdenes de captura contra contra el jefe de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar; el comandante de la brigada Al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim al Masri; el jefe de la oficina política del grupo, Ismail Haniyeh; el premier Netanyahu y su ministro Gallant.

En el caso de los primeros, se los considera “penalmente” responsables de los crímenes cometidos en Israel y el Estado de Palestina desde, por lo menos, el 7 de octubre de 2023, con acciones como “el asesinato de cientos de civiles israelíes” y “la toma de al menos 245 rehenes”. En tanto, a los últimos dos se los señala de crímenes cometidos en la Franja de Gaza desde al menos el 8 de octubre de aquel año, que incluyen el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el asesinato intencionado.

Khan pidió órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, Ismail Haniyeh, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad (EFE)

De inmediato, la Administración de Joe Biden expresó su repudio a esta decisión, que consideró “intolerable” y “vergonzosa”. “La solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa (...) No existe ninguna comparación posible entre Israel y Hamas”, sostuvo el Presidente en un comunicado.

No obstante, por el momento Washington no estaría considerando sancionar al Tribunal -como sí lo hizo el ex presidente Donald Trump, durante el mandato de un anterior fiscal- aunque Blinken adelantó que se está estudiando una “respuesta adecuada” a su accionar.

El propio Netanyahu también criticó la medida y anunció su “rechazo con repugnancia la comparación del Fiscal de La Haya entre la Israel democrática y los asesinos de masas de Hamas”. “Es un escándalo moral de proporciones históricas y arrojará una marca eterna de vergüenza sobre el Tribunal Internacional”, aseguró.

Netanyahu repudió el anuncio de Khan, que pone a Israel y Hamas a la par (REUTERS)

Si bien ni Israel ni Estados Unidos reconocen el Estatuto de Roma, un total de 120 Estados sí lo ratificaron, entre ellos todos los de la Unión Europea, por lo que de emitirse las órdenes, ni Netanyahu ni Gallant podrían cruzar las fronteras europeas.

(Con información de AFP)