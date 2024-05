“Volver a elegirme y hacerme brillar”: el videoclip premonitorio que compartieron Luciano Castro y Griselda Siciliani hace 9 años

Luciano Castro Y Griselda Siciliani Protagonizaron En 2015 El Video De "Fue Tan Bueno" La Franela

El romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sacudió al mundo del espectáculo. Se trata de dos de los artistas más populares de su generación, que habían tenido un affaire hace casi 20 años, y en los últimos días blanquearon su relación. En el medio, tuvieron parejas famosas, formaron sus respectivas familias y siguieron adelante con sus carreras, hasta que el camino los volvió a encontrar solteros y decidieron darse una nueva oportunidad.

Entre aquel touch and go inicial y esta apuesta por algo más formal, compartieron un trabajo, aunque muchos no lo recordaban. Es que, si bien tuvo gran repercusión en su momento, quedó sepultado por la vorágine cotidiana y se reflotó en las últimas horas al indagar un poco más en el romance.

Se trata del videoclip de “Fue tan bueno”, un tema que el grupo La Franela editó en 2015 y que está protagonizado por ambos actores. El tema fue uno de los cortes de difusión de Nunca es tarde, el álbum del grupo que formó el guitarrista Daniel Piti Fernández luego de su salida de Los Piojos. Con la voz invitada de Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, narra una historia de desamor en la que no todo parece estar perdido.

“Cada vez que me imagino el momento de partir / Se me cierra la garganta y me muero por pedir / Que me mires a los ojos, que me digas sin decir / Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir / Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar / Como no decírtelo / ignorar lo que nos pasa / Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa / Y que me digan si no vale la pena arriesgar / Todo el silencio del mar / Por tus abrazos mi amor”, dice parte de la letra, que bien podría aplicar a los diferentes momentos en la historia real de Luciano y Griselda.

Luciano Castro Habló De Su Participación Con Griselda Siciliani En El Video De Fue Tan Bueno

El videoclip de casi cinco minutos abre con ella en primer plano. Tiene una remera negra a lunares blancos, la mirada triste y fuma sentada en la vereda de un bar. Llega él, se sienta y el diálogo se produce a través de la letra de la canción y de lo que transmiten sus gestos: se imaginan discusiones, pases de facturas, sonrisas, nostalgias. En fin, historias de una pareja como tantas, mientras las hojas del otoño bañan la escena. Al final se abrazan para anunciar la despedida y cuando todo parece conducir a un beso, el plano los abandona y registra a parte del grupo en la ventana superior del bar.

La canción está compuesta por Martín Tucán Bosa, tecladista y productor del grupo, y también codirector del video, quien reveló cómo surgió la idea de contar con los protagonistas. “Estábamos mezclando el disco en el estudio y llega un mensaje de Griselda Siciliani diciendo que tenia ganas de actuar en algún clip de La Franela. Justo esta canción habla de una amiga en común con ella”, afirmó. Como dato de color, la actriz participó dos años más tarde del clip de “Juira” de Ciro y Los Persas, otro de los desprendimientos de Los Piojos, liderado por el vocalista.

La historia de “Fue tan bueno”, que se muestra como narrada en tiempo real tiene un procedimiento técnico detrás. “Se me ocurrió hacer un plano secuencia, una sola toma que fuera desde un plano general de la felicidad de una pareja abrazada hasta el rostro de ella sola y un poco triste, pero que al verlo en reversa pudiese leerse en ambos sentidos, tanto emocional como temporalmente”, expresó Bosa, y aclaró parte del significado de la letra, que a la luz de los hechos adquiere un tinte premonitorio. “La canción habla de una separación inevitable de dos personas que aun se aman y de la circularidad que los vínculos tan fuertes pueden tener a lo largo de una vida…o de dos”.

Tucán Bosa y Piti Fernández, líderes de La Franela, en una entrevista con Infobae

El compositor se refirió también a los efectos técnicos del clip: “Para que el video pudiese generar esta especie de moebius y verse en reversa sin develar en que sentido transcurre, fue necesario que la mayoría de los actores y músicos actuasen al revés, por ejemplo caminando para atrás”, completó el músico en declaraciones a TN. “Y como está filmado en alta velocidad, todo la toma dura solamente 61 segundos en los que el codirector Pablo D’Alo Abba registró todas las cosas que luego vemos a lo largo de los 5 minutos de canción/acción”.

Durante su visita a Noche al Dente, donde habló por primera vez de la relación, Castro hizo referencia a dicho videoclip que la producción puso en pantalla. “En aquel momento me dijeron ‘¿trabajarías con Siciliani?’ y les respondí ‘yo qué sé’. Ni sabía que iba a pegar tanto el video”, se sinceró respecto a la producción que a la fecha tiene más de 37 millones de visualizaciones solo en YouTube.

“Cuando hicimos ese video hacía tres años que no hablábamos. Nos encontramos ahí, charlábamos, nos moríamos de risa”, agregó el actor y cerró con una humorada. Éramos rependejos. ¡Mirá, no tengo ni una cana, la put... madre!”. Nada comentó del sentido de la canción, ni del momento en el que fue compuesta ni que parece haberse escrito para contar una parte de su nueva historia de amor.