La Policía de Nicaragua emitió un comunicado en el que admite que controla a Humberto Ortega tras su entrevista con Infobae

Humberto Ortega mantiene posiciones críticas ante el régimen de su hermano, Daniel Ortega, y denunció asedio policial después de una entrevista que diera a Infobae

La Policía de Nicaragua afirmó el mediodía de este martes en un curioso comunicado “que un equipo médico integrado por especialistas del Ministerio de Salud y médicos particulares de cabecera, ha visitado y valorado hoy la condición de salud del general en Retiro Humberto Ortega Saavedra, en su casa de habitación”. Lo insólito es que, supuestamente, Ortega no está detenido ni incomunicado en su domicilio. No está claro por qué la policía debería informar sobre su salud.

El lunes, el diario La Prensa informó que el exmilitar y hermano del dictador Daniel Ortega, se encontraba cercado en su residencia por policías, le fueron decomisados sus teléfonos y computadoras y debía comunicar cualquier movimiento a la Policía, según una comunicación que logró establecer con el diario el propio Humberto Ortega.

El asedio policial contra el general en retiro se produjo pocas horas después que se publicará una amplia entrevista en Infobae, donde Ortega afirma que no hay posibilidades de sucesión en el grupo de poder si su hermano, Daniel Ortega, muere.

Según logró comunicar Humberto Ortega, ese mismo lunes fue citado a la sede central de la Policía Nacional, en Plaza El Sol, Managua, para rendir declaratoria ante el comisionado Horacio Rocha, asesor de seguridad de Daniel Ortega.

Comunicado de la policía de Nicaragua sobre Humberto Ortega

Sin embargo, se conoció que la entrevista policial no se produjo y extraoficialmente se atribuyó a una recaída en la salud del hermano del dictador.

“He tenido eventos cardiovasculares graves, en el contexto del tenso y polarizado conflicto político y social, el Covid, del año 2018. Fui ingresado de urgencia en el Hospital Vivian Pellas, de Managua. Posteriormente, desde diciembre del año pasado, sufro nuevos eventos. Ya estoy de alta en mi hogar, acá en Managua. Me siento bastante restablecido y animado, en la dinámica personal y política”, dijo Ortega sobre su salud en la entrevista a Infobae publicada este domingo.

Una fuente médica cercana a Ortega confío que el exjefe del Ejército se atendía hasta hace unos días en el hospital privado Vivian Pellas, de Managua, y sufre además de problemas cardiacos, enfermedades renales, de la próstata, diabetes complicada y problemas en el colon.

Además, tiene colocados un marcapasos y dos “stent” para ayudar a circular la sangre. Los “stents” o “endoprótesis vascular” son pequeños tubos que se expande dentro de una arteria del corazón.

Los hermanos Ortega Saavedra, cargan los restos de su madre, Lidia Saavedra, fallecida en mayo de 2005. (Foto AP )

La Policía asegura en el comunicado que “se ha instalado una unidad de atención médica especializada para cuidar las dolencias que han aquejado y aquejan al general Ortega” Y que un equipo de especialistas estará “en permanente comunicación, coordinación y visitas”.

Humberto Ortega también denunció en la entrevista que ha conocido de intenciones de asesinarlo por parte de miembros del grupo del poder por las posiciones críticas al régimen que ha mantenido, aunque dijo no creer que esas acciones se realicen por órdenes de su hermano.

“Me he expuesto ante gente radical que quisiera matarme. Yo jamás les he mostrado miedo, y jamás he dicho me voy de Nicaragua. Jamás he dicho que me voy a exiliar. Y si me quieren hacer eso, no lo voy a tolerar y voy a preferir morir defendiendo esos principios que darles el chance de que me humillen”, expresó en la entrevista a Infobae.