El ataque de furia de Medvedev en Montecarlo: tiró la raqueta contra una pared, se peleó con un histórico juez de silla y recibió un warning

Karen Khachakov (número 17 del ránking) dio la primera sorpresa de la jornada en el Masters 1.000 de Montecarlo, al imponerse en el duelo a Daniil Medvedev, por 6-3 y 7-5, accediendo a los octavos de final de un torneo del Principado que ya tiene en octavos al búlgaro Grigor Dimitrov (n.9).

Sin embargo, lo más destacado del partido fue la nueva reacción agresiva del ruso, esta vez contra el juez de silla, el brasileño Carlos Bernardes, histórico umpire que se retirará al final de esta temporada.

El experimentado árbitro sufrió la ira del ex número 1 del mundo, quien se mostró muy molesto tras la decisión que tomó el sudamericano de marcar una doble falta en su contra. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que, tras perder el punto, el actual número 4 de la ATP arrojó su raqueta con violencia hacia las vallas de contención.

Molesto con la situación, al momento del descanso, el tenista decidió increpar directamente al juez de silla, antes de mantener una acalorada charla con el supervisor de la ATP, Cedric Mourier. “¿Pedí al fisio?, ¿Pedí al fisio?”, le reclamó a gritos al brasileño al ver que se aproximaban dos especialistas médicos. “Les dije que vinieran por el sangrado”, le respondió cordialmente Bernardes.

Con la intención de calmar las aguas, Mourier se acercó y fue ahí cuando Medvedev estalló: “Cedric, Cedric. Ve a buscar la marca. Ya no saben cómo arbitrar. La marca está fuera. ¿Quién tomará medidas? ¿Quién tomará medidas?. ¿Acción? Ayer la pelota quedó fuera. ¿Quién tomará medidas? Esta pelota está ahí afuera. ¿Quién asumirá la responsabilidad? No es mi responsabilidad arbitrar los partidos. Es este tipo con gafas, que no necesita gafas porque no ve nada, no debería ser árbitro”.

Medvedev habló con el supervisor de ATP

“Estoy frente a él. Es una pelota lenta. Son 15-30. Es un mal árbitro. Debería estar fuera del círculo de árbitros. Es arcilla. No es pista dura, está fuera. ¿Quién asumirá la responsabilidad? Responde esto, la cámara está mirando. ¿Quién asumirá la responsabilidad? Eres el supervisor. Entiendo. ¿Pero quién asumirá la responsabilidad tras el partido? Porque la pelota está fuera. Puedes comprobarlo. Entonces, ¿quién asumirá la responsabilidad de esto? Acabo de perder el juego por esto”, continuó el ruso, visiblemente muy alterado.

“Llamó al fisioterapeuta cuando no lo necesito y no ve ningún defecto. Por qué está eludiendo la regla. Abre tus malditos ojos. Abre los ojos. Siéntense ahí, haga algo. Abre los ojos ahora mismo. Esta ¡afuera!”, sentenció.

Finalmente, el actual número cuatro del mundo fue sancionado con un punto de penalización.

Curiosamente, en la previa, y tras haber vencido a Gael Monfils, Medvedev había hecho referencias a su temperamento en rueda de prensa: “Sabiendo quién soy y de dónde vengo en términos de actitud, a veces me volveré loco en la cancha, ya sea por mí mismo, por mi equipo, el público, el árbitro… A veces pasará. Estoy intentando trabajar para que me vuelva loco menos veces y afecte menos a mi juego”.

En lo que respecta a la victoria dentro del torneo, Khachanov precisó poco menos de dos horas, y tan solo dos sets, para apear a un Medvedev que le había ganado en los cuatro últimos enfrentamientos y al que no se imponía desde octubre de 2018.

Con este resultado, el ruso (cometió 8 dobles faltas, 19 errores no forzados), no pudo defender los 180 puntos que había conseguido en el torneo en 2023. Este resultado sufrido en su primer torneo sobre tierra batida este año manchó un inicio de temporada brillante, que ya le vio en las finales del Abierto de Australia e Indian Wells y las semifinales de Miami.