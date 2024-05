Jair Bolsonaro recibió el alta después de pasar dos semanas internado por una infección en la piel

La foto que publicó Jair Bolsonaro en su cuenta en X

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) recibió el alta médica después de haber pasado dos semanas ingresado en el hospital para tratarse de una erisipela.

Bolsonaro, de 69 años, informó de su salida de un hospital de San Pablo en un mensaje en sus redes sociales y afirmó que en una semana estará “todo normal”.

La semana pasada, mientras estaba internado, Bolsonaro también informó de que se le ha detectado “una adherencia” en la región abdominal, un problema que puede perjudicar el tránsito intestinal y por el que el capitán retirado del Ejército ya fue internado en el pasado.

Bolsonaro ha sufrido problemas digestivos recurrentes desde que el 6 de septiembre de 2018, en plena campaña para las elecciones presidenciales de ese año, fue apuñalado gravemente por un enfermo mental en el municipio de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

El ex jefe de Estado fue hospitalizado el 3 de mayo en la ciudad de Manaos, capital del estado de Amazonas, adonde había viajado para unos compromisos políticos con vistas a las elecciones municipales del próximo mes de octubre y dos días después fue trasladado a un hospital privado en San Pablo.

Bolsonaro enfrenta además varios procesos en la Justicia, uno de ellos vinculado a supuestos planes golpistas para impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

También se le investiga por divulgar noticias falsas, por apropiarse de bienes del Estado durante su mandato y por falsificar certificados de vacunación contra el COVID-19 para él y para su hija.

El mensaje de Bolsonaro tras recibir el alta

Bolsonaro no violó las medidas cautelares durante su estadía en la Embajada de Hungría

La Corte Suprema de Justicia de Brasil definió el mes pasado que la estadía del ex presidente Jair Bolsonaro en la Embajada de Hungría en el país no derivó en una violación de las medidas cautelares que le fueron impuestas.

La noticia fue anunciada por el magistrado Alexandre de Moraes quien, tras evaluar los hechos, concluyó que las sedes diplomáticas no son territorio extranjero por lo que no se puede considerar que el ex presidente rompió la orden judicial que le impide salir de Brasil.

(Con información de EFE)