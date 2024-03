Ponzio reveló que River Plate buscará repatriar a un campeón del mundo y respaldó a Demichelis frente a las críticas: “No las entiendo”

El secretario técnico de River Plate concedió un reportaje para Radio Continental

La finalización de la fecha FIFA hizo posible el regreso del fútbol argentino después de dos semanas sin competencia oficial y River Plate se enfrentará el viernes desde las 20:30 a Huracán en condición de visitante, en un partido muy importante para consolidarse entre los clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga, a falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase.

Con vistas a ese duelo, una de las voces más importante del mundo riverplatense analizó el presente del Millonario a pocos días del inicio del máximo objetivo del año: la Copa Libertadores. El secretario técnico, Leonardo Ponzio, dialogó con Sacá del medio (Radio Continental) y uno de los primeros temas que abordó fue la inesperada derrota por 4-0 en un amistoso disputado contra Independiente Rivadavia sumado a la determinación de Martín Demichelis de cancelar los dos días libres que tenía el plantel: “A veces hay que tomar decisiones para seguir encaminados en lo que queremos, y la decisión fue volver a entrenar después de ese partido para sacarse lo que habíamos vivido. A veces, cuando le dicen a un jugador de fútbol que tenía algo y ahora no lo tiene, te enojás, pero después hacés una reflexión y la realidad es que me iba a dar vergüenza tener 2 días libres después de lo que había sucedido. Fue la mejor decisión. Después los chicos se entrenaron de manera fenomenal”.

“Nadie se esperaba ese resultado, porque el resultado te mueve. Pero después te pones a hablar con Martín y él saca sus propias conclusiones. Yo hablé con los más grandes para que tomemos consciencia de que estos partidos marcan a muchos. Estos amistosos te dan la posibilidad de meterse en un 11. Te marcan para bien o para mal”, contó. Y añadió: “Fue un partido en el medio del torneo, venías de salir campeón, de quedar primero y de ganar de local, pero después de ese partido parece que todo eso no sirve. Todo partido con esta camiseta se tiene que ganar o hay que hacer las cosas prolijas, volvemos contentos en el avión y, al otro día, empezamos a entrenar”.

Más adelante, se refirió a las críticas apuntadas a Demichelis después de una época tan gloriosa al mando de Marcelo Gallardo: “No lo entiendo. Todos en River hubieran firmado este presente después de Gallardo. No entiendo porque está esa cuestión. A nivel interno, lo que hay que hacer es seguir confiando y creciendo hacia donde vamos porque ganamos 3 campeonatos en 16 meses. Después te puede gustar la cara de uno u otro, pero la realidad es que River sigue siendo River”.

Germán Pezzella, el hombre al que quiere repatriar River Plate (REUTERS/Phil Noble)

Con vistas hacia lo que viene, Ponzio destacó que la Banda moverá sus piezas de cara al próximo mercado de pases y, en eso, puntualizó en los Juegos Olímpicos de París, evento por el que el plantel podría experimentar bajas mientras se desarrolla la Liga Profesional: “El mercado nos va a hacer reforzarnos en junio. Hay mercado abierto en Europa y hay muchos jugadores que quizás no los vamos a tener por los Juegos Olímpicos, así que hay que prepararse. Se está tratando de ver con Martín (Demichelis) lo que realmente puede llegar a salir porque siempre hay jugadores a los que vienen a buscar y nosotros tenemos que estar preparados para tener una respuesta y reforzar una posición. River se refuerza siempre”.

El nombre de Germán Pezzella se puso sobre la mesa del Millonario: “El mundo River sueña con un campeón del mundo y que se formó acá. Pero tiene contrato, todavía le queda un año de contrato, esperaremos. ¿Si lo llamaré? Yo llamo a todo el mundo, ja”. El zaguero central de 32 años milita en el Betis de España, su vínculo vence en 2026 y es parte estable de cada convocatoria en la selección argentina. Jugó 69 partidos en River Plate con cinco goles y una asistencia entre 2011 y 2015.

En ese sentido, Leonardo Ponzio expresó de qué constna las llamadas que realiza para tantear el terreno y dar el puntapié de lo que podrían ser las negociaciones para un regreso: “Siempre que llamo es porque lo conozco directamente, mediante un tercero o le hago saber que lo voy a llamar para preguntarle cómo está, cómo piensa, qué le gustaría. Hacérselo saber”.

MÁS FRASES DE LEONARDO PONZIO

La renovación de Franco Armani está al caer: “Ya está todo acordado, seguramente sea por 2 años en los cuales siempre se pone uno más otro opcional. Son el tipo de jugadores que tienen que decidir ellos cuando quieren irse porque le han dado mucho al club, hoy es alguien que está haciendo escuela en River. Franco ya es una figura a nivel mundial, es una bandera. El tiempo dirá hasta donde quiera estar él”.

El off de Demichelis y la salida de Enzo Pérez: “Ya está todo claro, pasó más de un año. Ya le dijo a sus jugadores lo que sucedió y cada uno lo toma a su manera. Lo de Enzo no sé si fue por eso o tenía la cabeza en otro lado. Martín ya dijo que Enzo hasta el último día dió el máximo. No hay más nada que decir”.

El grupo de la Copa Libertadores con Libertad, Nacional y Deportivo Táchira sumado a la ironía por los problemas logísticos de ir a Venezuela: “El grupo está bien, nada más que el primer viaje que tenemos es viajar a Europa ida y vuelta... No podés llegar a Venezuela y aterrizar”.