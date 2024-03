Franco Armani, a un paso de renovar su contrato con River Plate: las tres ofertas que rechazó

Franco Armani ganó 10 títulos en River Plate (EFE/ Ariel Carreras)

Sus atajadas lo catapultaron a la historia de River Plate. Franco Armani arribó a Núñez a comienzos de 2018 y nada hacía presagiar todo lo que le ocurrió al arquero en poco tiempo, con intervenciones salvadoras ante el clásico rival, Boca Juniors, y una amplia vitrina de títulos que lo llevan a instalarse entre los más ganadores de la entidad.

Su continuidad en el plantel es un tema que aborda la preocupación de los hinchas porque el vínculo se vence en diciembre próximo, pero, según le precisaron a Infobae, las charlas por su continuidad van por buen camino.

Las tratativas entre la dirigencia, presidida por Jorge Brito, y el futbolista de 37 años se encuentran muy avanzadas con un contrato que finalizaría en diciembre de 2026. Aún no se rubricó la firma en un papel, pero se presume que es inminente. Esta información surge en el preciso momento en que el guardameta se encuentra en los Estados Unidos como parte de la convocatoria de la selección argentina para los amistosos contra El Salvador y Costa Rica.

Una vez resuelta su situación, River Plate deberá abocarse a otros casos similares al vigilante de los tres postes, porque Manuel Lanzini termina su contrato a mitad de año, mientras que los lazos de Gonzalo Pity Martínez y David Martínez llegan a su fin en diciembre.

El arquero más ganador de la historia del fútbol argentino podría seguir acrecentando su palmarés en River Plate, hasta el punto de posicionarse en la selecta nómina de los máximos campeones. Armani levantó 10 títulos con el Millonario, a saber: 3 Supercopa Argentina, 2 Trofeo de Campeones, 2 Liga Profesional, 1 Copa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana y 1 Copa Argentina. Permanece a siete trofeos de los más ganadores en ese ranking, Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio, ambos retirados de la práctica profesional.

Franco Armani está cerca de acordar su continuidad (Fotobaires)

El campeón del mundo con la selección argentina en 2022 tuvo una serie de ofertas de clubes provenientes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la MLS de los Estados Unidos, según precisó el periodista Germán García Grova, pero no lo pudieron tentar. De hecho, su representante, Martín Araoz no se hizo el desentendido frente a los trascendidos a mitad de 2023 en charla con Radio La Red: “No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora”. En aquel tiempo, se dio la llegada de Lionel Messi a las Garzas.

El jugador negó que su salida del club haya estado cerca durante la pretemporada de la Banda llevada a cabo en suelo norteamericano: “Nunca tuve pensado salir de River, es la realidad. Disfruto un montón estando acá, de los hinchas, del estadio. Siempre quise quedarme. Mi cabeza estuvo acá todo el tiempo. Quiero seguir con nuevos objetivos y ganar muchas cosas. Esta institución demanda ganar títulos”.

Por otro lado, Atlético Nacional fue otro de los equipos que estuvo en danza. “En un momento manifesté, llegando acá, que la idea era retirarme en (Atlético) Nacional, pero el fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar”, contó Armani tiempo atrás en diálogo con TyC Sports, aunque finalmente estaría más cerca de quedarse en la Argentina que de retornar a Colombia, donde ganó 13 títulos con el Verde.

Su personalidad e influencia dentro del vestuario lo transforman en un referente del equipo de Martín Demichelis de cara a la Copa Libertadores, en la cual River Plate compartirá el Grupo H con Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay.