El video de la acalorada discusión entre el padre de Max Verstappen y Christian Horner que alborota a la Fórmula 1

La acalorada discusión entre Chris Horner y el padre de Max Vertappen

Arde la interna en Red Bull. El equipo que debería disfrutar de su dominio en la Fórmula 1, vive un presente caótico ante las acusaciones de comportamiento inapropiado del jefe de la escudería, Christian Horner, que tras una investigación interna fue absuelto; y sus diferencias con Jos Verstappen, el padre del tricampeón mundial, en una lucha por poder dentro de la escuadra austriaca. En las últimas horas el clima de tensión creció ante un video que se filtró en el que se advierte una acalorada discusión.

En las imágenes publicadas por The Sun, aparecen Horner y Verstappen pardre hablando y se ven gestos de parte del team-manager, que le señaló hacia afuera al ex corredor de F1 que supo ser compañero de Michael Schumacher en Benetton en 1994. La cámara estuvo afuera del lugar y no se llega a escuchar el diálogo, pero el neerlandés de 51 años se limitó a oír lo que le dice el también ex piloto inglés, quien llegó a la Fórmula 3000 (actual Fórmula 2). Otro detalle es la aparición de una tercera persona detrás que tomó una bedida de la heladera.

El espisodio fue en el sector corporativo de Red Bull, que se ubica en la parte interna de los boxes, detrás de los garages. Todos los equipos tienen estos lugares que sirven para que los pilotos y el resto de sus integrantes puedan tomarse un descanso, comer, tener reuniones y atender a la prensa con las entrevistas preestablecidas.

Este testimonio se revela un día después a las explosivas declaraciones de Verstappen padre en contra de Horner, en las que alertó sobre una salida del británico para evitar que el equipo explote. El clima de tensión creció en los últimos días al punto que hasta circuló la versión de un posible pase de Max a Mercedes.

Christian Horner llegó al GP de Baréin junto a su esposa, Geri Halliwell

En tanto que Horner sigue teniéndola complicada más allá de la exoneración. Lejos de ser un punto final al escándalo, la situación del team-manager fue más compleja ante la filtración de un Google Drive por correo electrónico el pasado jueves, que incluyó pruebas del caso con 79 capturas de pantalla de WhatsApp y fotos supuestamente enviadas por Horner a la empleada.

Ante esto, Geri Halliwell, la esposa de Horner, le puso un ultimátum y le prohibió que vuelva a tener contacto con la mujer que lo acusó. Además, le exigió que como responsable del equipo establezca reglas básicas de comportamiento. La ex Spice Girl apareció con su marido en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein, donde se corrió la apertura del campeonato, que tuvo el triunfo del propio Max Verstappen.

El citado medio inglés habló con una fuente del mundo del espectáculo en aquel país. “Aunque sonrió ante las cámaras en el Gran Premio, Geri ha establecido algunas reglas básicas estrictas. Una es que Christian corte o reduzca el contacto con la mujer, pero eso es difícil debido a su papel en Red Bull”, aseguró.

“Y ella definitivamente ha dado su opinión sobre los mensajes que habría enviado su pareja. Por razones obvias, a Geri le gustaría que la compañera de trabajo de Horner, a quien conocía antes de su nombramiento, estuviera lo más alejada posible”, agregó el testimonio. “Pero no pueden despedirla porque no hay motivos para hacerlo”, concluyó.