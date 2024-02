Lo que no se vio del encuentro entre Messi y Will Smith: del diálogo con Antonela Roccuzzo a los posters que compartió el actor

El reconocido actor dialogó con la esposa de Lionel Messi

LeBron James, Serena Williams, Leonardo Di Caprio, Selena Gomez, Kim Kardashian... La lista de celebridades que se han movilizado por distintas partes de Estados Unidos para poder ver en vivo a Lionel Messi es interminable. Y el reconocido actor Will Smith se sumó en las últimas horas con la irrupción en el recientemente renombrado Chase Stadium de Fort Lauderdale para seguir de cerca las acciones del Inter Miami ante Real Salt Lake por el inicio de la MLS.

Si bien el estelar artista famoso de 55 años quedó en el centro de la escena por el saludo que tuvo con el argentino en el entretiempo, durante las últimas horas también se viralizaron imágenes del diálogo en inglés que mantuvo con la esposa de la Pulga, Antonela Roccuzzo, en uno de los palcos que habitualmente ocupa la familia Messi en los partidos.

El singular posteo refereido a Messi que subió Will Smith tras el partido

Fueron las propias cuentas de la MLS e Inter Miami las que mostraron distintas acciones del actor reconocido por, entre otras producciones, El Príncipe del Rap, Bad Boys, Hombres de Negro o Soy Leyenda por citar simplemente unos casos. En estas tomas se lo vio hablando con la madre de Ciro, Mate y Thiago, quien es también toda una celebridad en suelo norteamericano y suele compartir jornadas de diversión con la ex Spice Girls Victoria Beckham.

Lo cierto es que el artista quedó profundamente emocionado luego de tener la oportunidad de conocer a los Messi, a punto tal que al finalizar el encuentro compartió una Storie de su abrazo con Messi y un emoji de una cabra (GOAT - Greatest of all of time” - El más grande de todos los tiempos, en español). También realizó un posteo donde dejó al descubierto su euforia: “¡¡Esto fue una locura!! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi. Te aprecio, David Beckham”. Horas después de presenciar el evento continuó con su emoción y subió otras Stories donde podían verse distintas frases motivacionales y dos fotos de Lionel Messi.

El eufórico posteo del actor tras conocer a Messi

Will Smith se suma así a la extensa lista de estrellas que en estos 22 partidos que disputó Leo Messi para el Inter Miami (con 12 goles y 7 asistencias) dijeron presente para ver de cerca al rosarino de 36 años. A los mencionados James, Williams, Di Caprio, Kardashian o Gomez hay que sumar apellidos de la talla de Tom Brady, Will Ferrell, Owen Wilson o el príncipe Harry, por sumar sólo algunas celebridades.

El saludo de David Beckham a Jorge Messi y Antonela Roccuzzo

Otra filmación de la previa de este inicio del Inter Miami en la MLS que se viralizó también fue el fraternal abrazo que se dieron David Beckham, uno de los propietarios de las Garzas, con Jorge Messi, padre y representante de Leo. También tuvo un saludo especial con Antonela y Sofía Balbi, pareja del uruguayo Luis Suárez, flamante fichaje para esta temporada. Hay que tener en cuenta que Messi y algunos de los experimentados como Sergio Busquets y Jordi Alba, han formado un grupo cercano con el ex futbolista inglés, a punto tal de compartir varias cenas en los últimos meses.

Tras conquistar la Leagues Cup, Messi y compañía tendrán como gran objetivo en este 2024 la MLS y la Concachampions. Luego del triunfo 2-0 en el debut ante Real Salt Lake, los de Gerardo Martino se toparán el próximo domingo con Los Angeles Galaxy (22.30 de Argentina) por la segunda fecha del torneo norteamericano y luego enfrentarán el clásico contra Orlando City el sábado 2 de marzo (desde las 18.30). Más tarde, el jueves 7 de ese mes, llegará el primer paso en el torneo continental: disputarán la ida de los octavos de final ante el vencedor del choque entre el Moca FC de República Dominicana y Nashville SC de Estados Unidos.