“Esto fue una locura”: la eufórica reacción de Will Smith tras saludar a Lionel Messi en el triunfo del Inter Miami

Will Smith utilizó el emoji de la cabra para elogiar a Lionel Messi

Desde su desembarco en la Major League Soccer, Lionel Messi y su Inter Miami se convirtieron en una de las principales atracciones en Estados Unidos. Un sinfín de celebridades se alistaron para decir presente en la primera fila del campo de juego para ver la magia del argentino. A la nómina que integran estrellas como los artistas Leonardo DiCaprio y Tom Holland, los basquetbolistas LeBron James y James Harden, el músico Liam Gallagher, el ex boxeador Floyd Mayweather o la tenista Serena Williams se le añadió la del actor Will Smith.

El actor de éxitos como Soy Leyenda, En Busca de la Felicidad o la saga de Hombres de Negro se hizo presente en el Chase Stadium para disfrutar del debut del Inter Miami ante Real Salt Lake en una nueva temporada de la MLS.

El posteo de Will Smith tras su encuentro con Lionel Messi

Una vez concluida la victoria por 2 a 0 de Las Garzas producto de una asistencia del campeón del mundo en Qatar 2022 (goles del finlandés Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez), el Príncipe de Bel-Air no dudó en utilizar su red social de Instagram para describir lo que sintió al ver en un lugar de privilegio el triunfo de los conducidos por el estratega argentino Gerardo Martino.

Lionel Messi saludó a Will Smith cuando se dirigía rumbo al vestuario

Primero, mediante un posteo de Instagram, Will Smith subió una serie de fotografías que inmortalizaron los momentos que vivió anoche en Miami. En las primeras dos imágenes aparece el abrazo que se dio con el 10, cuando el albiceleste se dirigía rumbo a los vestuarios en el entretiempo. En las siguientes aparece junto a David Beckham, uno de los principales propietarios de la franquicia de Fort Lauderdale. “¡¡Esto fue una locura!! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi”, escribió el actor. Y luego, añadió: “Te aprecio, David Beckham”.

El protagonista de Bad Boys también promocionó su carrete mediante una historia en la misma red social. Al mismo le añadió un emoji de una cabra. Esto fue un claro elogio para Lionel Messi, ya que este animal se pronuncia en inglés como GOAT, acrónimo de “Greatest of all of time” (El más grande de todos los tiempos, en español).

Will Smith se acercó a ver a Messien Inter Miami.Real Salt Lake

Vale destacar que el artista, de 55 años, se sentó en uno de los palcos junto al Space Boys. Desde allí observó, desde una posición privilegiada, el reconocimiento a Luis Suárez, quien ingresó al césped junto a su familia antes del partido.

David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, junto a Will Smith

Las cámaras de la transmisión de Apple TV lo captaron junto al ex Real Madrid y Manchester United en los primeros minutos del encuentro, cuando las Garzas arrinconaban a su adversario, con un Messi en altísimo nivel, que tuvo un tiro libre que le sacaron en la línea, un córner que casi termina en grito olímpico, toques y gambetas de distinción, y hasta un autopase por encima de un adversario tumbado que representó una finta inédita dentro de su menú.

En el camino al vestuario, divisó a Smith, y tuvo un gesto a la altura de dos luminarias: se acercó, se estrechó en un abrazo, e intercambiaron palabras amistosas, aunque no se llegaron a escuchar en los micrófonos. Se trata de un ejemplo más de la revolución Messi en los Estados Unidos, que albergará la Copa América en junio y el Mundial 2026 en compañía de Canadá y México. Desde su arribo en julio, por caso, Inter Miami ya ganó su primer título (la Leagues Cup) y realizó su primera gira internacional que incluyó escalas en El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.