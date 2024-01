El misterioso posteo de Eva García, la pareja de Alejandro Garnacho: el llamativo accionar en redes que despertó los rumores

Alejandro Garnacho y Eva García el día que el futbolista renovó contrato con Manchester United (Foto: Instagram)

Las redes sociales se han convertido en un factor fundamental en la vida de los futbolistas y sus familias. Es el contacto directo entre los ídolos y sus fanáticos. Cada movimiento que realizan ellos o aquellos integrantes de su círculo íntimo no pasa de largo. Y es por eso que los misteriosos movimientos de Eva García, la pareja de Alejandro Garnacho, llamaron la atención.

La joven influencer de 19 años subió una tierna storie con su bebé, Enzo Garnacho García, en brazos y un mensaje que planteó las preguntas. “Tu y yo contra el mundo”, firmó junto con un emoji de corazón. Bien podría haber sido un posteo más en la cuenta de la muchacha española desde su perfil de Instagram con más de 530 mil seguidores, pero otro accionar terminó de sembrar las dudas: el futbolista de Manchester United ya no figura entre las más de 400 personas que sigue. Él, en cambio, sí la continúa siguiendo. Las preguntas en las redes, de todos modos, se multiplicaron.

La storie de Eva García

Mientras este movimiento en el mundo virtual ocurría, el talentoso atacante de 19 años se mostraba activo desde su perfil de Instagram, pero para postear un mensaje dirigido a su madre que pudieron ver sus más de 9 millones de seguidores. “Feliz cumpleaños mami, te amo más que a nadie en este mundo”, le dedicó a Patricia Ferreyra Fernández, su madre nacida en Córdoba (Argentina), junto con dos fotos: una de ellos cuando él era un niño y otra con su flamante nieto. Luego subió otra postal, pero mostrando la celebración familiar.

En la escena que compartió su hermano menor, Roberto Garnacho, se pudo ver parte del evento para conmemorar a su madre: “Como siempre y para siempre”, escribió él ante esa foto que también tenía la presencia de su padre, Alex.

Garnacho no figura entre los seguidos de García

El último posteo en el feed de García es de hace dos días, desde Madrid: “Me again”, escribió. Al mismo tiempo, en otro gesto virtual que siempre es analizado, en las cuentas de ambos están las fotos juntos. El 24 de diciembre Eva compartió una postal de la Navidad familiar, algo que también estuvo en el perfil de Alejandro.

Días más tarde, el 31 de diciembre, el delantero subió una foto con su bebé con un tierno texto: “Siempre va a ser un año muy feliz y recordado por que la vida me dio lo más bonito que me podría dar nunca, desde que llegaste mi vida cambió para siempre. Mi padre siempre me dijo que nunca iba a saber lo que es querer a alguien como se le quiere a un hijo hasta que lo tienes y desde que viniste eres mi motivo para sonreír y ser feliz todos los días. Papá te quiere más que a nada en este mundo, siempre te voy a cuidar”.

El posteo de Garnacho dirigido a su madre

Garnacho, que nació en Madrid pero eligió jugar para la selección argentina a partir de la nacionalidad de su mamá, está en pareja con Eva García desde mediados del 2020 y en octubre del 2023 se convirtieron en padre de Enzo. Ella, también oriunda de Madrid, tiene en su perfil de Instagram como ubicación también Manchester, donde ambos viven a raíz del trabajo que tiene el atacante en el United desde que se unió a las inferiores de ese club hace más de tres años tras abandonar las juveniles de Atlético Madrid.

Mientras esto se desarrolla, el promisorio futbolista está teniendo su mejor temporada con los Diablos Rojos. Disputó 19 de los 21 partidos (13 como titular) que su equipo afrontó por Premier League y colaboró con 3 goles y 2 asistencias hasta el momento. También sumó otros 9 encuentros y 2 tantos entre copas nacionales e internacionales en este curso.

En abril del año pasado, el combinado inglés informó que le extendió el vínculo con el argentino hasta 2028 y compartió un video del detrás de escena del evento que tuvo la presencia de su familia, con García lógicamente incluida en ese grupo. “La familia, la gente más importante en la vida. Momento muy, muy grande. Está mejorando mucho y lo demostró. Por lo que estamos acá, que se lo merece, es el nuevo contrato. Se lo merece por su desempeño. Él peleó su lugar dentro del equipo y fue un paso enorme, lo hizo magnífico. Ahora espero y creo que este nuevo contrato sea una inspiración, una motivación para hacer las cosas aún mejor. Es un paso grande y hoy te lo mereces, te toca celebrar con tu familia y aquellos que están en tu corazón”, fueron las palabras que le dedicó por entonces el entrenador Erik ten Hag.